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Головна Новини дня Махінації на харчах для Нацгвардії: постачальник приховав 9 мільйонів податків

Махінації на харчах для Нацгвардії: постачальник приховав 9 мільйонів податків

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 16:46
Махінації на харчах для Нацгвардії: постачальник приховав 9 мільйонів податків
Чоловік вантажить картонні коробки у фуру. Фото: БЕБ

Очільник підприємства на Полтавщині опинився перед судом через масштабні махінації під час забезпечення українських військових. Керівник компанії організував схему приховування реальних прибутків, отриманих від продажу продовольства оборонному відомству. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значну суму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви Офісу Генерального прокурора та БЕБ.

Приховування прибутків

Упродовж кількох років фірма забезпечувала продовольче постачання для потреб однієї з військових частин Національної гвардії України. Організація офіційно працювала за спрощеною системою оподаткування, проте її очільник вирішив штучно занизити фінансові показники.

"Загальна сума поставок становила 455 млн грн. Однак директор підприємства, за версією слідства, відобразив у податковій звітності не весь дохід, отриманий за поставлену продукцію", — заявили у прокуратурі.

Такі маніпуляції дозволили фірмі тривалий час уникати повної сплати єдиного податку.

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"За висновками слідства, до бюджету не надійшло майже 9 млн грн податку. Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах", — наголосили у відомстві.

Як писали Новини.LIVE раніше,  антикорупційні органи продовжують активно викривати фінансові махінації. Детективи НАБУ оголосили підозру колишньому керівнику одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку, який разом із спільниками намагався отримати від забудовника рекордний хабар у розмірі понад 2 мільйони доларів за дозвіл на будівництво у Львові.

Також ми повідомляли, що у чотирьох областях України викрили посадовців, які розікрали понад 80 млн грн під час будівництва та закупівлі укриттів. Підозрювані підлаштовували тендери під підконтрольні компанії та постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам.

податки Офіс генерального прокурора БЕБ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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