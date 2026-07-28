НАБУ викрило експосадовця ЗСУ на хабарі у 2,2 млн доларів від забудовника

Затримання ексвисокопосадовця ЗСУ. Фото: ДБР. Колаж: Новини.LIVE

Детективи НАБУ оголосили підозру колишньому високопосадовцю Збройних сил України за організацію масштабної корупційної схеми. Ексчиновник разом із групою довірених спільників намагався отримати від представників комерційного забудовника рекордний хабар у розмірі понад два мільйони доларів. Правоохоронці зуміли повністю задокументувати всі етапи отримання цих тіньових грошей під час проведення тривалих оперативних заходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Національного антикорупційного бюро України.

Організація незаконного будівництва

Колишній начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку самостійно запропонував представникам будівельної компанії організувати будівництво великого багатоквартирного будинку.

Незаконні будівельні роботи планували розгорнути на спецземлях чинного військового містечка у Львові.

Свої нелегальні послуги з виділення ділянки та погодження документації посадовець та його довірені помічники оцінили у 2 мільйони 200 тисяч доларів США. При цьому більшу частину цієї суми у 1,5 млн. доларів організатор планував забрати собі, а залишок в 700 тисяч доларів розділити між іншими учасниками схеми.

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Хабар за два роки

Співробітники антикорупційного відомства ретельно фіксували регулярну передачу величезних сум готівки в американській валюті протягом тривалого часу.

"Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн дол. США", — розповіли у відомстві.

Наразі офіційні підозри у вчиненні кримінального правопорушення отримали сам колишній посадовець ЗСУ, комерційний забудовник, а також двоє їхніх безпосередніх співучасників.

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні тривають гучні розслідування насильства у військовому середовищі. На Кіровоградщині правоохоронці ДБР затримали двох бійців із полку "Скеля", які катували своїх побратимів. Фігурантам справи загрожує тривалий термін ув'язнення до десяти років.

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