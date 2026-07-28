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Главная Новости дня Экс-чиновника ВСУ поймали на взятке в 2,2 млн долларов от застройщика

Экс-чиновника ВСУ поймали на взятке в 2,2 млн долларов от застройщика

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 16:39
Эксчиновника ВСУ поймали на взятке в 2,2 млн долларов от застройщика
Задержание бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. Фото: ГБР. Коллаж: Новини.LIVE

Детективы НАБУ предъявили подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику Вооруженных сил Украины в организации масштабной коррупционной схемы. Экс-чиновник вместе с группой доверенных сообщников пытался получить от представителей коммерческого застройщика рекордную взятку в размере более двух миллионов долларов. Правоохранители сумели полностью задокументировать все этапы получения этих теневых денег в ходе длительных оперативных мероприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Национального антикоррупционного бюро Украины.

Организация незаконного строительства

Бывший начальник одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка самостоятельно предложил представителям строительной компании организовать строительство крупного многоквартирного дома.

Незаконные строительные работы планировалось развернуть на специальных землях действующего военного городка во Львове.

Свои нелегальные услуги по выделению участка и согласованию документации чиновник и его доверенные помощники оценили в 2 миллиона 200 тысяч долларов США. При этом большую часть этой суммы в размере 1,5 млн долларов организатор планировал оставить себе, а остаток в 700 тысяч долларов разделить между другими участниками схемы.

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Задержание фигуранта дела. Фото: ГБР

Взятка за два года

Сотрудники антикоррупционного ведомства тщательно фиксировали регулярную передачу огромных сумм наличных в американской валюте в течение длительного времени.

"Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 года по июль 2023 года взяток наличными на общую сумму 2 млн долл. США", — сообщили в ведомстве.

На данный момент официальные подозрения в совершении уголовного преступления получили сам бывший чиновник ВСУ, коммерческий застройщик, а также двое их непосредственных соучастников.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Украине продолжаются громкие расследования случаев насилия в военной среде. В Кировоградской области правоохранители ГБР задержали двух бойцов из полка Скеля, которые пытали своих сослуживцев. Фигурантам дела грозит длительный срок лишения свободы до десяти лет.

Также мы сообщали, что ГБР разоблачило руководителя ТЦК в Винницкой области из-за махинаций с данными в системе Оберіг. Военнообязанных, которые находились в розыске, в системе фиксировали как якобы мобилизованных и уже проходящих военную службу.

НАБУ взятка задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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