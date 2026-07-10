ДБР викрило керівника РТЦК на Вінниччині через махінації з даними в "Оберіг"

Працівник ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Начальнику Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру. За даними слідства, посадовець вносив неправдиві відомості до системи "Оберіг", щоб штучно покращити показники мобілізації.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Посадовець змінював статус військовозобов’язаних

За інформацією ДБР, керівник РТЦК та СП Вінницької області з квітня 2026 року вносив незаконні зміни до державної інформаційної системи "Оберіг".

Як зазначають правоохоронці, військовозобов’язаних, які перебували у розшуку, у системі фіксували як нібито мобілізованих та таких, що вже проходять військову службу. При цьому реальних підстав для зміни їхнього статусу не було.

Наразі слідство встановило майже 50 осіб, щодо яких могли внести неправдиві дані. Їх нібито зарахували до різних військових частин по всій Україні.

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Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють, чи були такі дії пов’язані з отриманням неправомірної вигоди. Також перевіряється можлива причетність посадових осіб військових частин, куди вносили інформацію про фіктивно мобілізованих громадян.

Начальнику Могилів-Подільського РТЦК та СП повідомили про підозру за фактом несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах, вчиненої повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Наразі посадовця відсторонено від виконання обов’язків.

У разі доведення вини йому може загрожувати до шести років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Новини.LIVE писали, що Державне бюро розслідувань проводить перевірку щодо можливого завищення вартості безпілотників, які закуповувалися за державні кошти. Компанія Vyriy Industries підтвердила проведення обшуків у своєму офісі та у генерального директора Олексія Бабенка. За даними слідства, правоохоронці вивчають можливе завищення цін на дрони, фінансові операції на суму понад 197 млн грн, а також використання у схемі мережі фіктивних ФОПів.

Новини.LIVE також писали, що директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зазначив, що для попередження випадків можливих катувань у військових підрозділах потрібно створити ефективну систему збору інформації про ситуацію в колективах до появи гучних інцидентів. За його словами, ДБР не завжди має можливість своєчасно отримувати дані про події у військових частинах, якщо відсутні офіційні заяви від постраждалих, командування або інших правоохоронних структур.