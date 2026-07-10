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Главная Новости дня ГБР разоблачило руководителя РТЦК в Винницкой области за махинации с данными в системе "Оберіг"

ГБР разоблачило руководителя РТЦК в Винницкой области за махинации с данными в системе "Оберіг"

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 14:53
ГБР разоблачило руководителя РТЦК в Винницкой области из-за махинаций с данными в системе «Оберег»
Сотрудник ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки было предъявлено подозрение. По данным следствия, чиновник вносил ложные сведения в систему "Оберіг", чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Чиновник изменял статус военнообязанных

По информации ГБР, руководитель РТЦК и СП Винницкой области с апреля 2026 года вносил незаконные изменения в государственную информационную систему "Оберіг".

Как отмечают правоохранители, военнообязанных, находившихся в розыске, в системе фиксировали как якобы мобилизованных и уже проходящих военную службу. При этом реальных оснований для изменения их статуса не было.

На данный момент следствие установило почти 50 человек, в отношении которых могли быть внесены ложные данные. Их якобы зачислили в различные воинские части по всей Украине.

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ГБР ведет расследование. Фото: Государственное бюро расследований

ГБР проверяет возможную коррупционную составляющую

Правоохранители продолжают расследование и выясняют, были ли такие действия связаны с получением неправомерной выгоды. Также проверяется возможная причастность должностных лиц воинских частей, куда вносили информацию о фиктивно мобилизованных гражданах.

Начальнику Могилев-Подольского РТЦК и СП сообщили о подозрении по факту несанкционированного изменения информации в автоматизированных системах, совершенного повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

В случае доказательства вины ему может грозить до шести лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённых должностей или ведение соответствующей деятельности сроком до трех лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Новини.LIVE сообщали, что Государственное бюро расследований проводит проверку в связи с возможным завышением стоимости беспилотников, закупавшихся за государственные средства. Компания Vyriy Industries подтвердила проведение обысков в своем офисе и у генерального директора Алексея Бабенко. По данным следствия, правоохранители изучают возможное завышение цен на дроны, финансовые операции на сумму свыше 197 млн грн, а также использование в схеме сети фиктивных индивидуальных предпринимателей.

Новини.LIVE также сообщали, что директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев отметил, что для предотвращения случаев возможных пыток в воинских подразделениях необходимо создать эффективную систему сбора информации о ситуации в коллективах до возникновения громких инцидентов. По его словам, ГБР не всегда имеет возможность своевременно получать данные о событиях в воинских частях, если отсутствуют официальные заявления от пострадавших, командования или других правоохранительных структур.

ГБР Винницкая область мобилизация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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