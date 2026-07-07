Обыски у производителя дронов Vyriy: что расследует ГБР

Следователи проводят обыски. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований провело следственные действия по делу о возможном завышении стоимости беспилотников, закупленных за государственные средства. Компания Vyriy Industries подтвердила, что правоохранительные органы провели обыски в ее офисе и у генерального директора Алексея Бабенко. Следствие проверяет возможное завышение цен на дроны, финансовые операции на сумму свыше 197 млн грн и использование сети фиктивных индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований во вторник, 7 июля.

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ГБР провело обыски у производителя дронов Vyriy

Сегодня, 7 июля, в ГБР сообщили, что провели следственные действия в рамках уголовного производства по факту возможного искусственного завышения стоимости беспилотных летательных аппаратов, которые в 2025 году поставлялись одному из государственных заказчиков в сфере обороны.

По предварительным данным, в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотники различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд грн.

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В сообщении ГБР название предприятия не указывается. В то же время компания Vyriy Industries подтвердила, что именно в компании и у её генерального директора Алексея Бабенко правоохранительные органы провели обыски, обнародовав официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

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По версии следствия, должностные лица предприятия могли безосновательно завышать себестоимость продукции, включая в неё завышенные производственные, административные и другие расходы. По мнению правоохранителей, это могло повлиять на конечную стоимость беспилотников, закупленных за бюджетные средства.

Отдельно следователи проверяют информацию о возможном использовании разветвленной сети физических лиц-предпринимателей и компаний с признаками фиктивности. По данным ГБР, они могли использоваться для документального оформления финансово-хозяйственных операций, искусственного формирования расходов предприятия и возможного вывода средств.

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Также в бюро сообщили, что по материалам Государственной службы финансового мониторинга выявлены финансовые операции на сумму свыше 197 млн грн, которые проверяются на предмет возможного отмывания средств.

В рамках расследования правоохранители установили более 150 физических лиц-предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть вовлечены в схему. Среди них — мастера маникюра, студенты, работники магазинов и представители других профессий.

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Часть из них уже допросили в качестве свидетелей. По информации ГБР, они заявили, что фактически не осуществляли предпринимательской деятельности, а документы для государственной регистрации передали посторонним лицам за денежное вознаграждение.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, круга причастных лиц и возможного ущерба, нанесенного государству.

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Скриншот сообщения ГБР/Facebook

Отметим, что Vyriy Industries является одним из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине. Компания выпускает тысячи беспилотников ежемесячно, а её выручка по итогам 2024 года составила около 1 млрд грн. Ранее Алексей Бабенко оценивал долю компании на украинском рынке примерно в 5%, а в течение неполного 2025 года Vyriy приобрела пять компаний.

Позиция Vyriy Industries

В компании заявили, что накануне проведения обысков в отношении Vyriy Industries и ее генерального директора Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания. По словам представителей производителя, на ряде анонимных Telegram-каналов и связанных с ними ресурсах одновременно появились публикации с манипулятивными и неподтвержденными обвинениями в адрес компании и ее руководителя.

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В Vyriy подтвердили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства.

В то же время в компании предполагают, что информационная кампания и проведение следственных действий могут быть частью попытки дискредитировать производителя. По мнению Vyriy Industries, это может быть выгодно как России, так и недобросовестным участникам рынка, заинтересованным в срыве поставок беспилотников Силам обороны Украины и замедлении развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Компания не исключает, что одновременное появление информационной кампании и следственных действий может быть частью попыток дискредитировать Vyriy Industries. Такие действия могут быть выгодны как врагу, так и недобросовестным участникам рынка с целью срыва поставок дронов Силам обороны Украины и замедления развития украинского оборонно-промышленного комплекса", — говорится в заявлении на сайте компании.

В Vyriy подчеркнули , что, несмотря на обыски, продолжают работать в штатном режиме и выполняют все производственные и контрактные обязательства перед Силами обороны Украины и партнерами.

Скриншот сообщения компании Vyriy/сайт Vyriy

Новини.LIV сообщили, что Украина уже сравнялась с Россией по объемам производства ударных дронов и, вероятно, даже опережает ее. Об этом заявил эксперт авиационного рынка Богдан Долинце. По его словам, об этом свидетельствуют масштабы украинских ударов, которые стали сопоставимыми с российскими.

Новини.LIV также писали, что обычные FPV-дроны стали эффективным средством борьбы с российскими беспилотниками на передовой. По словам оператора батальона "Небесная Кара" Глеба Велитченко, украинские военные успешно перехватывают в воздухе вражеские "Молнии" и "Ланцеты". Он отметил, что для уничтожения "Молний" достаточно серийных FPV-дронов, тогда как для перехвата "Шахедов" нужны более быстрые средства.