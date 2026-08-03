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Главная Новости дня Махинации с продовольствием для Нацгвардии: поставщик утаил 9 миллионов налогов

Махинации с продовольствием для Нацгвардии: поставщик утаил 9 миллионов налогов

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 16:46
Махинации с продовольствием для Нацгвардии: поставщик утаил 9 миллионов налогов
Мужчина грузит картонные коробки в фуру. Фото: БЭБ

Руководитель предприятия в Полтавской области предстал перед судом из-за масштабных махинаций при снабжении украинских военных. Руководитель компании организовал схему сокрытия реальной прибыли, полученной от продажи продовольствия оборонному ведомству. В результате государственный бюджет недополучил значительную сумму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Офиса Генерального прокурора и БЭБ.

Сокрытие доходов

В течение нескольких лет фирма обеспечивала продовольственные поставки для нужд одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Организация официально работала по упрощенной системе налогообложения, однако ее руководитель решил искусственно занизить финансовые показатели.

"Общая сумма поставок составила 455 млн грн. Однако директор предприятия, по версии следствия, отразил в налоговой отчетности не весь доход, полученный за поставленную продукцию", — заявили в прокуратуре.

Такие манипуляции позволили фирме в течение длительного времени уклоняться от полной уплаты единого налога.

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"По выводам следствия, в бюджет не поступило почти 9 млн грн налога. Директора предприятия обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах", — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писали Новини.LIVE, антикоррупционные органы продолжают активно раскрывать финансовые махинации. Детективы НАБУ объявили подозрение бывшему руководителю одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка, который вместе с сообщниками пытался получить от застройщика рекордную взятку в размере более 2 миллионов долларов за разрешение на строительство во Львове.

Также мы сообщали, что в четырёх областях Украины разоблачили чиновников, которые растратили более 80 млн грн во время строительства и закупки укрытий. Подозреваемые подстраивали тендеры под подконтрольные компании и поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам.

налоги Офис генерального прокурора БЕБ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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