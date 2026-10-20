Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітна буря принесе нездужання: який прогноз на сьогодні

Магнітна буря принесе нездужання: який прогноз на сьогодні

Ua ru
20 жовтня 2026 12:09
Сонячна активність і магнітні бурі 20 жовтня: прогноз для метеозалежних Новини.LIVE
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Середня за силою магнітна буря накриє Землю у вівторок, 20 жовтня, досягнувши показника К-індексу 4,7 жовтого рівня небезпеки. Явище здатне викликати збої в енергетичних мережах і яскраві сяйва у високих широтах, а метеозалежні особи можуть відчути головний біль, стрибки артеріального тиску чи безсоння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Meteoprog.

Реклама

Прогноз магнітних бур на 20 жовтня в Україні

Фахівці зафіксували наближення чергового періоду підвищеної сонячної активності, пік якого припадає на вівторок, 20 жовтня. Згідно з розрахунками спостерігачів, сила досягне К-індексу 4,7. Цей рівень офіційно маркується жовтим кольором небезпеки та відповідає силі середніх магнітних бур.

null
Прогноз магнітних бур з 20 по 23 жовтня. Фото: скриншот Солар Метео

Такі зміни в навколишньому середовищі можуть провокувати локальні технічні неполадки, зокрема незначні коливання напруги в роботі електричних мереж. 

null
Сонячна активність за останні дні. Фото: Метео Агент

Вплив на здоров'я та можливі симптоми

Зміна магнітного поля під час бур жовтого рівня нерідко впливає на фізіологічний стан людей, особливо тих, хто має хронічні недуги або підвищену метеочутливість. У періоди сонячної активності з подібними показниками найчастіше спостерігаються порушення сну, виражене безсоння або підвищена сонливість посеред дня, безпричинна втома та зниження загальної працездатності.

Читайте також:
null
Прогноз магнітних бур з 20 жовтня по 14 листопада. Фото: скриншот Метеопрог

Крім того, реакція організму може проявлятися через напади головного болю, мігрені, запаморочення та відчутні коливання артеріального тиску. Деякі люди відзначають загострення болю в суглобах, тахікардію, підвищену дратівливість чи емоційне напруження.

Лікарі зазвичай радять у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, пити достатню кількість води та не нехтувати відпочинком.

Новини.LIVE повідомляли, що в першій половині тижня, з 19 до 21 жовтня, погода в Україні буде дощовою та вітряною, а на південному заході й Одещині прогнозують зливи з грозами.

У вівторок, 20 жовтня, опади накриють Правобережжя, Херсонщину та Крим, а на решті території утримається суха погода. Попри дощі, вже починаючи з п'ятниці, циклон відступить, і в більшості областей запанує суха та ясна погода.

За даними Центру космічної погоди NOAA, потужних або тривалих магнітних бур до кінця жовтня не передбачається, хоча через мінливу активність Сонця не виключені окремі короткочасні збурення.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації