Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Середня за силою магнітна буря накриє Землю у вівторок, 20 жовтня, досягнувши показника К-індексу 4,7 жовтого рівня небезпеки. Явище здатне викликати збої в енергетичних мережах і яскраві сяйва у високих широтах, а метеозалежні особи можуть відчути головний біль, стрибки артеріального тиску чи безсоння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 20 жовтня в Україні

Фахівці зафіксували наближення чергового періоду підвищеної сонячної активності, пік якого припадає на вівторок, 20 жовтня. Згідно з розрахунками спостерігачів, сила досягне К-індексу 4,7. Цей рівень офіційно маркується жовтим кольором небезпеки та відповідає силі середніх магнітних бур.

Прогноз магнітних бур з 20 по 23 жовтня. Фото: скриншот Солар Метео

Такі зміни в навколишньому середовищі можуть провокувати локальні технічні неполадки, зокрема незначні коливання напруги в роботі електричних мереж.

Сонячна активність за останні дні. Фото: Метео Агент

Вплив на здоров'я та можливі симптоми

Зміна магнітного поля під час бур жовтого рівня нерідко впливає на фізіологічний стан людей, особливо тих, хто має хронічні недуги або підвищену метеочутливість. У періоди сонячної активності з подібними показниками найчастіше спостерігаються порушення сну, виражене безсоння або підвищена сонливість посеред дня, безпричинна втома та зниження загальної працездатності.

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Крім того, реакція організму може проявлятися через напади головного болю, мігрені, запаморочення та відчутні коливання артеріального тиску. Деякі люди відзначають загострення болю в суглобах, тахікардію, підвищену дратівливість чи емоційне напруження.

Лікарі зазвичай радять у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, пити достатню кількість води та не нехтувати відпочинком.

Новини.LIVE повідомляли, що в першій половині тижня, з 19 до 21 жовтня, погода в Україні буде дощовою та вітряною, а на південному заході й Одещині прогнозують зливи з грозами.

У вівторок, 20 жовтня, опади накриють Правобережжя, Херсонщину та Крим, а на решті території утримається суха погода. Попри дощі, вже починаючи з п'ятниці, циклон відступить, і в більшості областей запанує суха та ясна погода.

За даними Центру космічної погоди NOAA, потужних або тривалих магнітних бур до кінця жовтня не передбачається, хоча через мінливу активність Сонця не виключені окремі короткочасні збурення.