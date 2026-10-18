Дівчина сидить у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку тижня, з 19 до 21 жовтня, в Україні очікуються погода з дощами, місцями з грозами, а на Одещині можливі сильні опади. Надалі погода поступово стабілізується, і вже з п’ятниці в більшості регіонів буде сухо. Температура повітря залишатиметься вищою за кліматичну норму, а на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до +22 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 19–25 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, Україна перебуватиме під впливом південного циклону. У більшості областей пройдуть дощі, а в центральних і південних регіонах місцями можливі грози. На Одещині прогнозують сильні опади. Вітер буде східним, а на Правобережжі — північним, зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура становитиме +8…+13 °C, удень — +11…+17 °C.

У вівторок, 20 жовтня, дощі затримаються в південних і західних областях. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер переважно східний, 5–10 м/с. Уночі буде +8…+13 °C, удень — +12…+17 °C. У Криму та Приазов’ї місцями повітря прогріється до +20 °C.

У середу, 21 жовтня, невеликі короткочасні дощі можливі на заході та сході країни. В інших регіонах переважатиме суха погода. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, удень — +14…+19 °C.

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У четвер, 22 жовтня, на більшій частині території України буде без опадів. Невеликий короткочасний дощ удень можливий лише в окремих районах західних областей. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Уночі очікується +7…+12 °C, удень — +13…+18 °C. У Криму та на Одещині місцями потеплішає до +20 °C.

Карта температурних аномалій. Фото: Meteoprog

У п’ятницю, 23 жовтня, по всій Україні прогнозують суху та теплу погоду. Вітер залишатиметься південно-східним, 5–10 м/с. У нічні години температура становитиме +6…+11 °C, удень — близько +15…+20 °C. У південних областях і на Закарпатті місцями очікується до +21…+22 °C.

У суботу, 24 жовтня, вплив антициклону забезпечить суху погоду без опадів. Вітер буде східним або південно-східним, 5–10 м/с. Уночі прогнозують +5…+10 °C, удень — +14…+19 °C.

У неділю, 25 жовтня, тепла погода без опадів збережеться в більшості регіонів. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, удень — +13…+18 °C.

Коли в Україні припиняться дощі

У першій половині тижня погоду визначатимуть атмосферні фронти та південний циклон, які принесуть опади в низку областей. Із середини тижня атмосферний тиск поступово зростатиме, а вплив антициклону посилюватиметься.

За прогнозом синоптика, наприкінці тижня опади припиняться по всій території України. Водночас температура повітря протягом прогнозованого періоду буде істотно вищою за норму, особливо в південних і східних областях.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні сильних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас активність Сонця може призводити до короткочасних змін геомагнітного поля.

Також Новини.LIVE писали, що жовтень в Україні може бути теплішим за кліматичну норму на 1–2 °C. Проте в другій половині місяця можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат — перший сніг. Теплі дні періодично змінюватимуться короткочасним похолоданням.