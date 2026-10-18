Девушка сидит в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале недели, с 19 по 21 октября, в Украине ожидается дождливая погода, местами с грозами, а в Одесской области возможны сильные осадки. В дальнейшем погода постепенно стабилизируется, и уже с пятницы в большинстве регионов будет сухо. Температура воздуха будет оставаться выше климатической нормы, а на юге и в Закарпатье столбики термометров могут подняться до +22 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 19–25 октября

В понедельник, 19 октября, Украина будет находиться под влиянием южного циклона. В большинстве областей пройдут дожди, а в центральных и южных регионах местами возможны грозы. В Одесской области прогнозируются сильные осадки. Ветер будет восточным, а на Правобережье — северным, со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит +8…+13 °C, днем — +11…+17 °C.

Во вторник, 20 октября, дожди задержатся в южных и западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с. Ночью будет +8…+13 °C, днём — +12…+17 °C. В Крыму и Приазовье местами воздух прогреется до +20 °C.

В среду, 21 октября, небольшие кратковременные дожди возможны на западе и востоке страны. В остальных регионах будет преобладать сухая погода. Ветер восточный или юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, днем — +14…+19 °C.

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В четверг, 22 октября, на большей части территории Украины будет без осадков. Небольшой кратковременный дождь днем возможен лишь в отдельных районах западных областей. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +7…+12 °C, днём — +13…+18 °C. В Крыму и в Одесской области местами потеплеет до +20 °C.

Карта температурных аномалий. Фото: Meteoprog

В пятницу, 23 октября, по всей Украине прогнозируется сухая и тёплая погода. Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с. Ночью температура составит +6…+11 °C, днём — около +15…+20 °C. В южных областях и на Закарпатье местами ожидается до +21…+22 °C.

В субботу, 24 октября, влияние антициклона обеспечит сухую погоду без осадков. Ветер будет восточным или юго-восточным, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +5…+10 °C, днем — +14…+19 °C.

В воскресенье, 25 октября, теплая погода без осадков сохранится в большинстве регионов. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °C, днём — +13…+18 °C.

Когда в Украине прекратятся дожди

В первой половине недели погоду будут определять атмосферные фронты и южный циклон, которые принесут осадки в ряд областей. С середины недели атмосферное давление будет постепенно расти, а влияние антициклона будет усиливаться.

По прогнозу синоптика, в конце недели осадки прекратятся на всей территории Украины. При этом температура воздуха в течение прогнозируемого периода будет значительно выше нормы, особенно в южных и восточных областях.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время активность Солнца может приводить к кратковременным изменениям геомагнитного поля.

Также Новини.LIVE писали, что октябрь в Украине может быть теплее климатической нормы на 1–2 °C. Однако во второй половине месяца возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат — первый снег. Теплые дни будут периодически сменяться кратковременным похолоданием.