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Главная Новости дня Магнитная буря вызовет недомогание: какой прогноз на сегодня

Магнитная буря вызовет недомогание: какой прогноз на сегодня

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20 октября 2026 12:09
Солнечная активность и магнитные бури 20 октября: прогноз для метеозависимых Новини.LIVE
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Магнитная буря средней силы обрушится на Землю во вторник, 20 октября, достигнув значения К-индекса 4,7, что соответствует желтому уровню опасности. Это явление может вызвать сбои в энергетических сетях и яркие сияния в высоких широтах, а метеозависимые люди могут испытывать головную боль, скачки артериального давления или бессонницу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 20 октября в Украине

Специалисты зафиксировали приближение очередного периода повышенной солнечной активности, пик которого придется на вторник, 20 октября. Согласно расчетам наблюдателей, сила достигнет К-индекса 4,7. Этот уровень официально обозначается желтым цветом опасности и соответствует силе средних магнитных бурь.

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Прогноз магнитных бурь с 20 по 23 октября. Фото: скриншот Solar Meteo

Такие изменения в окружающей среде могут вызывать локальные технические неполадки, в частности незначительные колебания напряжения в работе электрических сетей.

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Солнечная активность за последние дни. Фото: Метео Агент

Влияние на здоровье и возможные симптомы

Изменение магнитного поля во время бурь желтого уровня нередко влияет на физиологическое состояние людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями или повышенной метеочувствительностью. В периоды солнечной активности с подобными показателями чаще всего наблюдаются нарушения сна, выраженная бессонница или повышенная сонливость в середине дня, беспричинная усталость и снижение общей работоспособности.

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Прогноз магнитных бурь с 20 октября по 14 ноября. Фото: скриншот Метеопрог

Кроме того, реакция организма может проявляться в виде приступов головной боли, мигрени, головокружения и заметных колебаний артериального давления. Некоторые люди отмечают обострение болей в суставах, тахикардию, повышенную раздражительность или эмоциональное напряжение.

Врачи обычно советуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, пить достаточное количество воды и не пренебрегать отдыхом.

Новини.LIVE сообщали, что в первой половине недели, с 19 по 21 октября, погода в Украине будет дождливой и ветреной, а на юго-западе и в Одесской области прогнозируются ливни с грозами.

Во вторник, 20 октября, осадки охватят Правобережье, Херсонскую область и Крым, а на остальной территории сохранится сухая погода. Несмотря на дожди, уже начиная с пятницы циклон отступит, и в большинстве областей воцарится сухая и ясная погода.

По данным Центра космической погоды NOAA, мощных или продолжительных магнитных бурь до конца октября не предвидится, хотя из-за переменчивой активности Солнца не исключены отдельные кратковременные возмущения.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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