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Головна Новини дня Дощовий вівторок із теплим сюрпризом: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощовий вівторок із теплим сюрпризом: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
19 жовтня 2026 16:01
Погода в Україні 20 жовтня: дощі та потепління до +21 °C Новини.LIVE
Люди у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

20 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Правобережжі, Херсонщині та в Криму прогнозують помірні дощі, а в південно-західній частині країни місцями пройдуть значні опади. Водночас на решті території буде сухо, а найтепліше вдень — до +21 °C — очікується на Закарпатті та півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Де в Україні дощитиме 20 жовтня

За прогнозом синоптиків, опади охоплять Правобережжя, Херсонську область і Крим. У південно-західній частині країни місцями можливі значні дощі. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.

Уночі та вранці в Карпатах і східних областях місцями буде туман, тож на дорогах варто бути уважними.

Якою буде температура повітря

Уночі температура повітря становитиме +9…+14 °C. У західних областях буде прохолодніше — від +6 до +11 °C.

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Погода в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Удень стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +21 °C. Вітер очікується східний і південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Для цього стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад, через що світанок і захід сонця за годинником змістяться на раніший час.

Також Новини.LIVE писали, що, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні температура в Україні може бути на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця очікуються похолодання, а в другій половині осені можливі нічні заморозки та перший сніг у високогір’ї Карпат.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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