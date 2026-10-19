Люди в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

20 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и в Крыму прогнозируются умеренные дожди, а в юго-западной части страны местами пройдут значительные осадки. В то же время на остальной территории будет сухо, а самые высокие дневные температуры — до +21 °C — ожидаются в Закарпатье и на юге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Где в Украине будут идти дожди 20 октября

По прогнозу синоптиков, осадки охватят Правобережье, Херсонскую область и Крым. В юго-западной части страны местами возможны значительные дожди. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в Карпатах и восточных областях местами будет туман, поэтому на дорогах следует быть внимательными.

Какой будет температура воздуха

Ночью температура воздуха составит +9…+14 °C. В западных областях будет прохладнее — от +6 до +11 °C.

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Погода в Украине 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Днем столбики термометров покажут +13…+18 °C. В Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до +21 °C. Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Для этого стрелки часов нужно будет перевести на час назад, из-за чего рассвет и закат по часам сдвинутся на более раннее время.

Также Новини.LIVE писали, что, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре температура в Украине может быть на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца ожидаются похолодания, а во второй половине осени возможны ночные заморозки и первый снег в высокогорье Карпат.