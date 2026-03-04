Іспанія відповіла Трампу на заяву про зупинку торгівлі зі США

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Yves Herman

Уряд Іспанії в Мадриді публічно відповів на слова президента США Дональда Трампа про бажання припинити всю торгівлю з Іспанією. Іспанія закликала Вашингтон діяти в межах чинних домовленостей і міжнародного права та не переводити політичні суперечки в економічні рішення.

В Іспанії застерегли США від порушення норм міжнародного права

У Мадриді окремо підкреслили, що Іспанія є ключовим членом НАТО і експортно сильною державою ЄС. Уряд також нагадав про масштаби торговельних зв'язків країни та зазначив, що Іспанія виконує свої зобов’язання і залишається надійним партнером на світових ринках, включно зі співпрацею зі США.

"Іспанія виконує свої зобов'язання... вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США...Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським союзом і США", — заявив іспанський уряд.

Додатково іспанська сторона заявила, що все ще сподівається, що погроза про зупинку торгівлі, як і попередні погрози президента США щодо тарифів, зрештою не буде реалізована.

Чому Дональд Трамп почав погрожувати Іспанії

Напруження між Іспанією та США, про яке заговорили через економічні погрози, почалося з розбіжностей довкола воєнної операції проти Ірану. Мадрид публічно дав зрозуміти, що не надаватиме доступ до авіабаз на своїй території для "будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у цьому контексті заявляв, що жодних офіційних звернень від США щодо використання баз у Роті та Мороні для ударів по Ірану він не отримував, а також говорив, що не очікує "жодних наслідків" через позицію уряду, який не погоджується відкривати ці об'єкти для воєнних дій поза узгодженими рамками.

Саме на тлі цієї публічної незгоди Мадрида з підходом Вашингтона Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією". Після цих слів іспанський уряд виступив із заявою, в якій попросив американську сторону діяти з повагою до чинних домовленостей та міжнародного права.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Іран спізнився з переговорами і пояснив, яка ситуація з обороноздатністю країни після серії атак.

Крім того, глава США розкритикував не лише Іспанію, а й прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, бо той відмовився підтримати операцію проти Ірану.