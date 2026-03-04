Испания ответила Трампу на угрозу прекратить торговлю

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Испании отреагировали на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа, который обещал прекратить торговые отношения со страной. Мадрид призывает США уважать и предерживаться норм международного права.

Об этом сообщает El Pais, цитирует Новини.LIVE.

В Испании предостерегли США от нарушения норм международного права

В Мадриде отдельно подчеркнули, что Испания является ключевым членом НАТО и экспортно сильным государством ЕС. Правительство также напомнило о масштабах торговых связей страны и отметило, что Испания выполняет свои обязательства и остается надежным партнером на мировых рынках, включая сотрудничество с США.

"Испания выполняет свои обязательства... она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, в том числе для США... Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна делать это с уважением к автономии частных компаний, международного права и двусторонних соглашений между Европейским союзом и США", — заявило испанское правительство.

Дополнительно испанская сторона заявила, что все еще надеется, что угроза об остановке торговли, как и предыдущие угрозы президента США относительно тарифов, в конце концов не будет реализована.

Почему Дональд Трамп начал угрожать Испании

Напряжение между Испанией и США, о котором заговорили из-за экономических угроз, началось с разногласий вокруг военной операции против Ирана. Мадрид публично дал понять, что не будет предоставлять доступ к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в этом контексте заявлял, что никаких официальных обращений от США об использовании баз в Роте и Мороне для ударов по Ирану он не получал, а также говорил, что не ожидает "никаких последствий" из-за позиции правительства, которое не соглашается открывать эти объекты для военных действий вне согласованных рамок.

Именно на фоне этого публичного несогласия Мадрида с подходом Вашингтона Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией". После этих слов испанское правительство выступило с заявлением, в котором попросило американскую сторону действовать с уважением к действующим договоренностям и международному праву.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с переговорами и объяснил, какова ситуация с обороноспособностью страны после серии атак.

Кроме того, глава США раскритиковал не только Испанию, но и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, потому что тот отказался поддержать операцию против Ирана.