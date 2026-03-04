Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Испании отреагировали на угрозы Трампа о разрыве торговли

В Испании отреагировали на угрозы Трампа о разрыве торговли

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:27
Испания ответила Трампу на угрозу прекратить торговлю
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Испании отреагировали на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа, который обещал прекратить торговые отношения со страной. Мадрид призывает США уважать и предерживаться норм международного права. 

Об этом сообщает El Pais, цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Испании предостерегли США от нарушения норм международного права

В Мадриде отдельно подчеркнули, что Испания является ключевым членом НАТО и экспортно сильным государством ЕС. Правительство также напомнило о масштабах торговых связей страны и отметило, что Испания выполняет свои обязательства и остается надежным партнером на мировых рынках, включая сотрудничество с США.

"Испания выполняет свои обязательства... она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, в том числе для США... Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна делать это с уважением к автономии частных компаний, международного права и двусторонних соглашений между Европейским союзом и США", — заявило испанское правительство.

Дополнительно испанская сторона заявила, что все еще надеется, что угроза об остановке торговли, как и предыдущие угрозы президента США относительно тарифов, в конце концов не будет реализована.

Почему Дональд Трамп начал угрожать Испании

Напряжение между Испанией и США, о котором заговорили из-за экономических угроз, началось с разногласий вокруг военной операции против Ирана. Мадрид публично дал понять, что не будет предоставлять доступ к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в этом контексте заявлял, что никаких официальных обращений от США об использовании баз в Роте и Мороне для ударов по Ирану он не получал, а также говорил, что не ожидает "никаких последствий" из-за позиции правительства, которое не соглашается открывать эти объекты для военных действий вне согласованных рамок.

Именно на фоне этого публичного несогласия Мадрида с подходом Вашингтона Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией". После этих слов испанское правительство выступило с заявлением, в котором попросило американскую сторону действовать с уважением к действующим договоренностям и международному праву.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с переговорами и объяснил, какова ситуация с обороноспособностью страны после серии атак.

Кроме того, глава США раскритиковал не только Испанию, но и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, потому что тот отказался поддержать операцию против Ирана.

США Дональд Трамп торговля Испания Педро Санчес
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации