Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець провів переговори з Меланією Трамп у Білому домі

Лубінець провів переговори з Меланією Трамп у Білому домі

Ua ru
15 листопада 2026 14:05
Меланія Трамп і Лубінець обговорили повернення українських дітей та полонених facebook.com/dmytro.lubinets
Омбудсмен України Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто поспілкувався з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі. Під час зустрічі вони обговорили повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників, а також пошук людей, які зникли безвісти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Лубінця в Facebook.

Реклама
Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп
Давид Арахамія, Меланія Трамп та Дмитро Лубинець в Білому домі. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Лубінець говорив із Меланією Трамп

Омбудсман розповів, що розмова відбулася після офіційної частини заходу в Білому домі. Головну увагу вони приділили трьом гуманітарним питанням, які потребують міжнародної підтримки та спільних зусиль.

"Важливо, щоб ці питання залишалися в центрі міжнародної уваги, обговорювалися публічно та ставали предметом конкретних спільних дій", — наголосив Лубінець.

Омбудсман також подякував першій леді США за увагу до гуманітарних проблем і підтримку України.

Читайте також:

Лубінець згадав гуманітарну місію в Олешках

Під час спілкування омбудсман окремо порушив питання подальшого розвитку гуманітарних ініціатив.

Зокрема, він згадав досвід гуманітарної місії в Олешках, який, на його думку, варто використовувати для організації нових заходів із повернення українських громадян додому.

Лубінець акцентував увагу на необхідності продовжувати міжнародну співпрацю задля звільнення та повернення людей, які залишаються в російському полоні або перебувають на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець анонсував підготовку нової гуманітарної місії в Олешках. За його словами, після першої евакуації продовжують надходити звернення від місцевих жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Також Новини.LIVE писав, що 7 листопада Лубінець розповів про роль Меланії Трамп у налагодженні гуманітарних переговорів із Росією. За словами омбудсмана, після залучення команди першої леді США російська сторона почала позитивно відповідати на українські пропозиції.

США евакуація Дмитро Лубінець окупація Меланія Трамп
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації