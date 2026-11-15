Омбудсмен України Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто поспілкувався з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі. Під час зустрічі вони обговорили повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників, а також пошук людей, які зникли безвісти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Лубінця в Facebook.

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Давид Арахамія, Меланія Трамп та Дмитро Лубинець в Білому домі. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Лубінець говорив із Меланією Трамп

Омбудсман розповів, що розмова відбулася після офіційної частини заходу в Білому домі. Головну увагу вони приділили трьом гуманітарним питанням, які потребують міжнародної підтримки та спільних зусиль.

"Важливо, щоб ці питання залишалися в центрі міжнародної уваги, обговорювалися публічно та ставали предметом конкретних спільних дій", — наголосив Лубінець.

Омбудсман також подякував першій леді США за увагу до гуманітарних проблем і підтримку України.

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Лубінець згадав гуманітарну місію в Олешках

Під час спілкування омбудсман окремо порушив питання подальшого розвитку гуманітарних ініціатив.

Зокрема, він згадав досвід гуманітарної місії в Олешках, який, на його думку, варто використовувати для організації нових заходів із повернення українських громадян додому.

Лубінець акцентував увагу на необхідності продовжувати міжнародну співпрацю задля звільнення та повернення людей, які залишаються в російському полоні або перебувають на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець анонсував підготовку нової гуманітарної місії в Олешках. За його словами, після першої евакуації продовжують надходити звернення від місцевих жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Також Новини.LIVE писав, що 7 листопада Лубінець розповів про роль Меланії Трамп у налагодженні гуманітарних переговорів із Росією. За словами омбудсмана, після залучення команди першої леді США російська сторона почала позитивно відповідати на українські пропозиції.