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Главная Новости дня Лубинец провел переговоры с Меланией Трамп в Белом доме

Лубинец провел переговоры с Меланией Трамп в Белом доме

Ua ru
15 ноября 2026 14:05
Мелания Трамп и Лубинец обсудили возвращение украинских детей и пленных facebook.com/dmytro.lubinets
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично пообщался с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Во время встречи они обсудили возвращение депортированных украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников, а также поиск людей, пропавших без вести.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Лубинца в Facebook.

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Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп
Давид Арахамия, Мелания Трамп и Дмитрий Лубинец в Белом доме. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Лубинец поговорил с Меланией Трамп

Омбудсмен рассказал, что разговор состоялся после официальной части мероприятия в Белом доме. Основное внимание они уделили трем гуманитарным вопросам, которые требуют международной поддержки и совместных усилий.

"Важно, чтобы эти вопросы оставались в центре международного внимания, обсуждались публично и становились предметом конкретных совместных действий", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также поблагодарил первую леди США за внимание к гуманитарным проблемам и поддержку Украины.

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Во время общения омбудсмен отдельно поднял вопрос дальнейшего развития гуманитарных инициатив.

В частности, он упомянул опыт гуманитарной миссии в Олешках, который, по его мнению, стоит использовать для организации новых мероприятий по возвращению украинских граждан домой.

Лубинец акцентировал внимание на необходимости продолжать международное сотрудничество ради освобождения и возвращения людей, которые остаются в российском плену или находятся на оккупированных территориях.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Лубинец анонсировал подготовку новой гуманитарной миссии в Олешках. По его словам, после первой эвакуации продолжают поступать обращения от местных жителей, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

Также Новини.LIVE писал, что 7 ноября Лубинец рассказал о роли Мелании Трамп в налаживании гуманитарных переговоров с Россией. По словам омбудсмена, после привлечения команды первой леди США российская сторона начала положительно отвечать на украинские предложения.

США эвакуация Дмитрий Лубинец оккупация Мелания Трамп
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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