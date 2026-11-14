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Головна Новини дня Лубінець назвав найважче випробування під час місії в Олешках

Лубінець назвав найважче випробування під час місії в Олешках

Ua ru
14 листопада 2026 15:20
Лубінець розповів, що було найважчим під час гуманітарної місії в Олешках facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з жителями Олешок. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що найважчим випробуванням під час гуманітарної місії в окупованих Олешках стала повна відсутність зв'язку протягом трьох діб. За словами омбудсмана, ця обставина дуже тиснула, адже українська делегація перебувала на підконтрольній Росії території.

Про це Лубінець розповів журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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гуманитарная миссия в Олешках
Гуманітарна місія в Олешках. Фото: СБУ

Лубінець назвав найважчий момент місії в Олешках

Омбудсман розповів, що протягом усього перебування на окупованій території члени української делегації не мали можливості підтримувати зв'язок. Саме відсутність інформації та неможливість передбачити подальші події створювали найбільше психологічне навантаження.

При цьому Лубінець зазначив, що під час місії свідомо спілкувався з місцевими жителями українською мовою.

Омбудсман звернув увагу, що люди відповідали йому так само, хоча понад чотири роки перебували в умовах російської окупації.

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Гуманітарна місія в Олешках. Фото: СБУ

Житель Олешок розповів про допомогу українських військових

Евакуйований житель міста Сергій Самарський під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії розповів, як місцеві отримували продуктові набори від українських військових.

За словами чоловіка, захисники доставляли їжу за допомогою безпілотників. Спочатку звуки дронів викликали страх, оскільки люди не знали, що саме наближається до їхніх будинків.

Згодом мешканці дізналися, що військові скидають пакунки з продуктами. У них були консерви, крупи, цукор, сіль і солодощі.

Самарський додав, що на коробках була українська символіка, а в одному з пакунків люди знайшли лист від дівчат.

"Було дуже приємно", — поділився Самарський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець розповів про евакуацію з Олешок родини, яка протягом року була заблокована у квартирі на восьмому поверсі. Через руйнування будинку люди не могли самостійно вийти назовні, тому їжу та воду їм доставляли дронами. Під час гуманітарної місії сім'ю вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

Лубінець пояснив причини нерозголошення кількості евакуйованих з Олешок. Відповідну домовленість уклали з російською представницею Яною Лантратовою, щоб уникнути суперечок між сторонами. Водночас омбудсман припустив, що місто залишили приблизно 90% мешканців.

Крім того, Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець назвав режим тиші в Олешках найдовшим і найбільшим за територією з 2022 року. Домовленості охоплювали Херсонську та Чернігівську області, окупований Крим і Краснодарський край РФ. Припинення вогню діяло з 27 жовтня до 1 листопада без суттєвих порушень.

Херсонська область Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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