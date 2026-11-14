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Главная Новости дня Лубинец назвал самое тяжелое испытание во время миссии в Олешках

Лубинец назвал самое тяжелое испытание во время миссии в Олешках

Ua ru
14 ноября 2026 15:20
Лубинец рассказал, что было самым сложным во время миссии в Олешках facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец с жителями Олешек. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что самым тяжелым испытанием во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках стало полное отсутствие связи на протяжении трех суток. По словам омбудсмена, это обстоятельство оказывало сильное психологическое давление, поскольку украинская делегация находилась на подконтрольной России территории.

Об этом Лубинец рассказал журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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гуманитарная миссия в Олешках
Гуманитарная миссия в Олешках. Фото: СБУ

Лубинец назвал самый тяжелый момент миссии в Олешках

Омбудсмен рассказал, что на протяжении всего пребывания на оккупированной территории члены украинской делегации не имели возможности поддерживать связь. Именно отсутствие информации и невозможность предвидеть дальнейшие события создавали наибольшую психологическую нагрузку.

При этом Лубинец отметил, что во время миссии сознательно общался с местными жителями на украинском языке.

Омбудсмен обратил внимание на то, что люди отвечали ему на том же языке, хотя более четырех лет находились в условиях российской оккупации.

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Гуманитарная миссия в Олешках. Фото: СБУ

Житель Олешек рассказал о помощи украинских военных

Эвакуированный житель города Сергей Самарский во время заседания парламентской временной следственной комиссии рассказал, как местные получали продуктовые наборы от украинских военных.

По словам мужчины, защитники доставляли еду с помощью беспилотников. Сначала звуки дронов вызывали страх, поскольку люди не знали, что именно приближается к их домам.

Впоследствии жители узнали, что военные сбрасывают посылки с продуктами. В них были консервы, крупы, сахар, соль и сладости.

Самарский добавил, что на коробках была украинская символика, а в одной из посылок люди нашли письмо от девушек.

"Было очень приятно", — поделился Самарский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Лубинец рассказал об эвакуации из Олешек семьи, которая на протяжении года была заблокирована в квартире на восьмом этаже. Из-за разрушения дома люди не могли самостоятельно выйти наружу, поэтому еду и воду им доставляли дронами. Во время гуманитарной миссии семью удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию.

Лубинец объяснил причины неразглашения количества эвакуированных из Олешек. Соответствующую договоренность заключили с российской представительницей Яной Лантратовой, чтобы избежать споров между сторонами. В то же время омбудсмен предположил, что город покинули примерно 90% жителей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщал, что Лубинец назвал режим тишины в Олешках самым продолжительным и масштабным по охваченной территории с 2022 года. Договоренности охватывали Херсонскую и Черниговскую области, оккупированный Крым и Краснодарский край РФ. Прекращение огня действовало с 27 октября по 1 ноября без существенных нарушений.

Херсонская область Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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