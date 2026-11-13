Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Україна та Росія домовилися не оприлюднювати кількість людей, які виїхали з окупованих Олешок на підконтрольну Україні територію або до РФ. Таку домовленість омбудсман Дмитро Лубінець уклав із російською представницею Яною Лантратовою ще на початку переговорів. Він пояснив, що розголошення цифр могло б спровокувати публічну суперечку між сторонами та ускладнити організацію наступних гуманітарних місій.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

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Україна та РФ домовилися приховувати кількість евакуйованих з Олешок

"З самого початку ми, як два перемовники, з Лантратовою домовилися публічно цифри не показувати", — зазначив омбудсман.

За його словами, оприлюднення даних могло б створити конкуренцію між сторонами та стати приводом для взаємних звинувачень. Зокрема, якщо б виявилося, що на підконтрольну Україні територію виїхало більше людей, ніж до Росії, російська сторона могла б публічно заперечувати ці дані або намагатися представити ситуацію інакше.

"Я точно не хочу, щоб гуманітарна місія в Олешках залишилася єдиною. Для мене, як для омбудсмана України, стоїть завдання продовження будь-яких позитивних практик, які спрямовані на елементарне врятування наших громадян", — наголосив Лубінець.

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Скільки мешканців могли залишитися в Олешках

Водночас омбудсман озвучив власну приблизну оцінку кількості людей, які виїхали з міста. За його відчуттями, в Олешках могли залишитися близько 10% мешканців, тоді як решта — приблизно 90% — виїхали.

"Я можу помилятися, але за моїм відчуттям, відсотків 10 могли залишитися, решта поїхали", — сказав він.

Лубінець уточнив, що гуманітарна місія відбувалася не лише автобусами, які організували для місії, а й приватним транспортом. За його словами, частина жителів спочатку боялася виїжджати, оскільки не вірила, що зможе потрапити на підконтрольну Україні територію без фільтрації.

"Ми не вірили до кінця, що реально нас заберуть в Україну, що реально не буде фільтрації", — передав омбудсман слова людей, з якими спілкувався.

Він додав, що наразі триває комунікація щодо допомоги тим, хто залишився в Олешках і не може виїхати.

Як писали Новини.LIVE, режим тиші, запроваджений для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках, був найдовшим за часом і найбільшим за територією з 2022 року. Домовленості охоплювали Херсонську та Чернігівську області, тимчасово окупований Крим і Краснодарський край РФ. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, суттєвих порушень узгодженого режиму тиші не зафіксували.

Також Лубінець повідомив, що почав отримувати повідомлення про гуманітарну катастрофу в Олешках наприкінці лютого 2026 року, а 5 березня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Згодом він почав переговори з російською стороною та залучав міжнародні організації й можливих посередників, однак спочатку отримував відмови. До переговорного процесу долучилися президент Володимир Зеленський і народний депутат Давид Арахамія.