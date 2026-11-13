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Головна Новини дня Режим тиші в Олешках став найдовшим з 2022 року: деталі від Лубінця

Режим тиші в Олешках став найдовшим з 2022 року: деталі від Лубінця

Ua ru
13 листопада 2026 15:51
Репортаж
Лубінець розповів про режим тиші для гуманітарної місії в Олешках: які території він охопив Новини.LIVE
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Режим тиші, запроваджений для проведення гуманітарної місії в Олешках, став найдовшим за тривалістю та найбільшим за охопленою територією від початку повномасштабного вторгнення Росії. Домовленості поширювалися на підконтрольні Україні ділянки Херсонської та Чернігівської областей, а також на тимчасово окупований Крим і Краснодарський край РФ. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, суттєвих порушень умов угоди не зафіксували, а обидві сторони публічно повідомили про її виконання.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

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Лубінець назвав території, які охопив режим тиші для гуманітарної місії в Олешках

"Це тимчасово окупована територія українського Криму та Краснодарський край, територія Російської Федерації. Тобто з 2022 року це найдовший за часом був режим тиші і найбільший за територією", — наголосив Лубінець.

За його словами, під час дії домовленостей суттєвих порушень не зафіксували. Обидві сторони також публічно підтвердили дотримання погоджених умов.

"За всіма умовами, які ми прописали в угоді, порушень не було суттєво зафіксовано, про що дві сторони автоматично зробили публічну заяву", — повідомив омбудсман.

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Як оголосили режим тиші в Олешках

Лубінець також розповів, як відбувалося остаточне узгодження режиму тиші. О 02:30 27 жовтня він зателефонував російській переговорниці Яні Лантратовій. До розмови залучили представників обох сторін, які відповідали за дотримання домовленостей і реагування на можливі порушення.

Протягом пів години учасники розмови перевіряли, чи виконані попередні домовленості, та остаточно погоджували початок режиму тиші. Після підтвердження готовності сторін він запрацював о 03:00 27 жовтня.

Про початок домовленостей Лубінець і Лантратова повідомили кожен на своїй сторінці в соціальних мережах. Режим тиші діяв до 22:59 1 листопада.

Як писали Новини.LIVE, омбудсман Дмитро Лубінець почав отримувати повідомлення про гуманітарну катастрофу в Олешках наприкінці лютого 2026 року, а 5 березня направив перше офіційне звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Згодом він залучив до переговорів міжнародні організації та почав комунікацію з тодішньою російською омбудсманкою Тетяною Москальковою. До підготовки гуманітарної місії також долучилися президент Володимир Зеленський і народний депутат Давид Арахамія, який допомагав вести переговори з російською та американською сторонами.

Також в Офісі омбудсмана вже сформували попередній перелік населених пунктів, де потенційно можуть провести гуманітарні місії за прикладом Олешок. Насамперед розглядають тимчасово окуповані громади Херсонщини, де цивільні перебувають у складних гуманітарних умовах, а також порушили питання окупованих сіл Кінбурнської коси на Миколаївщині. Крім того, Україна з міжнародними партнерами обговорює можливість регулярного доправлення допомоги на окуповані території та повернення звідти українців.

евакуація Херсонська область Дмитро Лубінець режим тиші Олешки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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