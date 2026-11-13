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Главная Новости дня Режим тишины в Олешках стал самым длительным с 2022 года: детали от Лубинца

Режим тишины в Олешках стал самым длительным с 2022 года: детали от Лубинца

Ua ru
13 ноября 2026 15:51
Репортаж
Лубинец рассказал о режиме тишины для гуманитарной миссии в Олешках: какие территории он охватил Новини.LIVE
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Режим тишины, введенный для проведения гуманитарной миссии в Олешках, стал самым длительным и самым обширным по охватываемой территории с начала полномасштабного вторжения России. Договоренности распространялись на подконтрольные Украине участки Херсонской и Черниговской областей, а также на временно оккупированный Крым и Краснодарский край РФ. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, существенных нарушений условий соглашения зафиксировано не было, а обе стороны публично сообщили о его выполнении.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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Лубинец назвал территории, на которые распространяется режим тишины для гуманитарной миссии в Олешках

"Это временно оккупированная территория украинского Крыма и Краснодарский край, территория Российской Федерации. То есть с 2022 года это был самый длительный по времени и самый обширный по территории режим тишины", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, в период действия договоренностей существенных нарушений зафиксировано не было. Обе стороны также публично подтвердили соблюдение согласованных условий.

"По всем условиям, которые мы прописали в соглашении, существенных нарушений зафиксировано не было, о чем обе стороны автоматически сделали публичное заявление", — сообщил омбудсман.

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Как объявили режим тишины в Олешках

Лубинец также рассказал, как происходило окончательное согласование режима тишины. В 02:30 27 октября он позвонил российской переговорщице Яне Лантратовой. К разговору привлекли представителей обеих сторон, отвечавших за соблюдение договоренностей и реагирование на возможные нарушения.

В течение получаса участники беседы проверяли, выполнены ли предварительные договоренности, и окончательно согласовывали начало режима тишины. После подтверждения готовности сторон он вступил в силу в 03:00 27 октября.

О начале действия договоренностей Лубинец и Лантратова сообщили каждый на своей странице в социальных сетях. Режим тишины действовал до 22:59 1 ноября.

Как писали Новини.LIVE, омбудсман Дмитрий Лубинец начал получать сообщения о гуманитарной катастрофе в Олешках в конце февраля 2026 года, а 5 марта направил первое официальное обращение Международному комитету Красного Креста. Впоследствии он привлек к переговорам международные организации и начал коммуникацию с тогдашней российской омбудсманкой Татьяной Москальковой. К подготовке гуманитарной миссии также приняли участие президент Владимир Зеленский и народный депутат Давид Арахамия, который помогал вести переговоры с российской и американской сторонами.

Также в Офисе омбудсмана уже сформировали предварительный перечень населенных пунктов, где потенциально могут провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. Прежде всего, рассматривают временно оккупированные общины Херсонщины, где гражданские находятся в сложных гуманитарных условиях, а также подняли вопросы оккупированных сел Кинбурнской косы в Николаевской области. Кроме того, Украина с международными партнерами обсуждает возможность регулярной доставки помощи на оккупированные территории и возвращения оттуда украинцев.

эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец режим тишины Олешки
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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