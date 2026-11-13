Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Фото: Новини.LIVE

В Офисе омбудсмена уже подготовили предварительный перечень населенных пунктов, где потенциально можно провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. В первую очередь внимание сосредоточили на временно оккупированных общинах Херсонской области, где гражданские жители находятся в сложных условиях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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В Офисе омбудсмена уже есть предварительный список населенных пунктов для гуманитарных миссий

По словам омбудсмена, предварительный список населенных пунктов уже сформирован, однако в первую очередь рассматривается Херсонская область. Там сложная гуманитарная ситуация наблюдается не только в Олешках, но и в других оккупированных общинах.

Также во время заседания парламентской ВСК был поднят вопрос о гуманитарной ситуации в оккупированных селах Кинбурнской косы в Николаевской области.

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Кроме того, Лубинец сообщил о количестве гражданских лиц, остающихся в Константиновке. Российская сторона заявляла о 400–500 человек, однако Лубинец подчеркнул, что подтвердить эти данные невозможно из-за отсутствия физического доступа сотрудников Офиса омбудсмена в город.

"У нас есть информация, что там действительно находятся граждане Украины, гражданские лица Украины, но точное их количество нам неизвестно, поскольку фактически невозможен физический доступ наших сотрудников на эту территорию", — пояснил он.

По информации, которую Офис омбудсмена получает от областной военной администрации, количество гражданских лиц в Константиновке может быть меньше, чем заявляет Россия.

"Со стороны областной военной администрации мы получаем информацию, но, по нашим данным, речь идет о меньшем количестве гражданских лиц", — добавил Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, возвращение украинцев из оккупированных Олешек организовали через Беларусь, поскольку прямой маршрут в Херсон мог создать угрозу для обороны ВСУ. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, военные не согласились на такой вариант из-за необходимости разминирования участка вблизи линии фронта. В итоге людей на автобусах доставили в аэропорт, оттуда самолетами перевезли в Гомель, а затем — к границе с Черниговской областью.

Также во время заседания ВСК Лубинец заявил, что подготовка гуманитарной миссии в Константиновке по примеру Олешок может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Он пояснил, что в городе нет естественной границы между украинскими и российскими позициями, которая помогла обеспечить режим тишины во время предыдущей операции, а пяти дней для подготовки недостаточно. Прежде всего необходимо оценить риски безопасности совместно с Силами обороны Украины, ведь Константиновка остается зоной активных боевых действий, а точное количество гражданских лиц там неизвестно.