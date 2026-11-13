Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець розповів, де можуть провести наступні гуманітарні місії

Лубінець розповів, де можуть провести наступні гуманітарні місії

Ua ru
13 листопада 2026 14:35
Репортаж
Лубінець назвав нові можливі місця для гуманітарних місій після Олешок Новини.LIVE
Уповноважений ВР з прав людини. Фото: Новини.LIVE

В Офісі омбудсмана вже підготували попередній перелік населених пунктів, де потенційно можна провести гуманітарні місії за прикладом Олешок. Насамперед увагу зосередили на тимчасово окупованих громадах Херсонської області, де цивільні жителі перебувають у складних умовах. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Офісі омбудсмана вже є попередній список населених пунктів для гуманітарних місій

За словами омбудсмана, попередній список населених пунктів уже сформований, однак першочергово розглядають Херсонщину. Там складна гуманітарна ситуація спостерігається не лише в Олешках, а й в інших окупованих громадах.

Також під час засідання парламентської ТСК порушили питання гуманітарної ситуації в окупованих селах Кінбурнської коси на Миколаївщині.

Читайте також:

Крім того, Лубінець заявив про кількість цивільних, які залишаються в Костянтинівці. Російська сторона заявляла про 400–500 людей, однак Лубінець наголосив, що підтвердити ці дані неможливо через відсутність фізичного доступу співробітників Офісу омбудсмана до міста.

"У нас є інформація, що там дійсно знаходяться громадяни України, цивільні громадяни України, але достеменно яка їхня кількість нам невідома, бо фактично унеможливлений фізичний доступ наших співробітників до цієї території", — пояснив він.

За інформацією, яку Офіс омбудсмана отримує від обласної військової адміністрації, кількість цивільних у Костянтинівці може бути меншою, ніж заявляє Росія.

"З боку обласної військової адміністрації ми отримуємо інформацію, але за нашими даними йдеться про меншу кількість цивільних осіб", — додав Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, повернення українців з окупованих Олешок організували через Білорусь, оскільки прямий маршрут до Херсона міг створити загрозу для оборони ЗСУ. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, військові не погодилися на такий варіант через необхідність розмінування ділянки поблизу лінії фронту. Зрештою людей автобусами доправили до аеропорту, звідти літаками перевезли до Гомеля, а потім — до кордону з Чернігівщиною.

Також під час ТСК Лубінець заявив, що підготовка гуманітарної місії в Костянтинівці за прикладом Олешок може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Він пояснив, що в місті немає природної межі між українськими та російськими позиціями, яка допомогла забезпечити режим тиші під час попередньої операції, а п'яти днів для підготовки недостатньо. Передусім потрібно оцінити безпекові ризики разом із Силами оборони України, адже Костянтинівка залишається зоною активних бойових дій, а точна кількість цивільних там невідома.

Верховна Рада евакуація Херсонська область Миколаївська область Дмитро Лубінець Костянтинівка Олешки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації