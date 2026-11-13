Уповноважений ВР з прав людини. Фото: Новини.LIVE

В Офісі омбудсмана вже підготували попередній перелік населених пунктів, де потенційно можна провести гуманітарні місії за прикладом Олешок. Насамперед увагу зосередили на тимчасово окупованих громадах Херсонської області, де цивільні жителі перебувають у складних умовах.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

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В Офісі омбудсмана вже є попередній список населених пунктів для гуманітарних місій

За словами омбудсмана, попередній список населених пунктів уже сформований, однак першочергово розглядають Херсонщину. Там складна гуманітарна ситуація спостерігається не лише в Олешках, а й в інших окупованих громадах.

Також під час засідання парламентської ТСК порушили питання гуманітарної ситуації в окупованих селах Кінбурнської коси на Миколаївщині.

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Крім того, Лубінець заявив про кількість цивільних, які залишаються в Костянтинівці. Російська сторона заявляла про 400–500 людей, однак Лубінець наголосив, що підтвердити ці дані неможливо через відсутність фізичного доступу співробітників Офісу омбудсмана до міста.

"У нас є інформація, що там дійсно знаходяться громадяни України, цивільні громадяни України, але достеменно яка їхня кількість нам невідома, бо фактично унеможливлений фізичний доступ наших співробітників до цієї території", — пояснив він.

За інформацією, яку Офіс омбудсмана отримує від обласної військової адміністрації, кількість цивільних у Костянтинівці може бути меншою, ніж заявляє Росія.

"З боку обласної військової адміністрації ми отримуємо інформацію, але за нашими даними йдеться про меншу кількість цивільних осіб", — додав Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, повернення українців з окупованих Олешок організували через Білорусь, оскільки прямий маршрут до Херсона міг створити загрозу для оборони ЗСУ. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, військові не погодилися на такий варіант через необхідність розмінування ділянки поблизу лінії фронту. Зрештою людей автобусами доправили до аеропорту, звідти літаками перевезли до Гомеля, а потім — до кордону з Чернігівщиною.

Також під час ТСК Лубінець заявив, що підготовка гуманітарної місії в Костянтинівці за прикладом Олешок може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Він пояснив, що в місті немає природної межі між українськими та російськими позиціями, яка допомогла забезпечити режим тиші під час попередньої операції, а п'яти днів для підготовки недостатньо. Передусім потрібно оцінити безпекові ризики разом із Силами оборони України, адже Костянтинівка залишається зоною активних бойових дій, а точна кількість цивільних там невідома.