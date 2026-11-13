Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Омбудсмен Дмитрий Лубинец начал получать сообщения о гуманитарной катастрофе в Олешках в конце февраля 2026 года. Уже 5 марта он направил первое официальное обращение в Международный комитет Красного Креста, а впоследствии привлек к переговорам международные организации и потенциальных посредников. К подготовке гуманитарной миссии, которая состоялась осенью, также присоединились президент Владимир Зеленский и народный депутат Давид Арахамия.

Об этом Лубинец рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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Лубинец рассказал, какую роль в переговорах по Олешковым сыграли Зеленский и Арахамия

По словам омбудсмена, в конце февраля он начал получать многочисленные обращения от жителей Олешек и их родственников, находившихся на подконтрольной Украине территории. Люди сообщали о нехватке продуктов, питьевой воды и медикаментов, а также о проблемах с получением медицинской помощи.

"Общая информация, которую мы получили, заключалась в том, что в Олешках нет достаточного количества еды, питьевой воды, там давно закончились лекарства, там не оказывается в полном объеме медицинская помощь", — рассказал Лубинец.

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Он отметил, что город был фактически заблокирован из-за действий российской армии, а транспортные и даже пешеходные пути заминированы. Чтобы добраться до ближайшего населенного пункта, где были запасы еды, людям нужно было пройти пешком около 20 километров.

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"Фактически Олешки заблокированы из-за действий российской армии, заминированы все транспортные пути и даже пешеходные дорожки", — подчеркнул омбудсман.

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Первое официальное обращение Лубинец направил в Международный комитет Красного Креста 5 марта 2026 года. После этого он отправил десятки писем международным организациям, агентствам ООН и возможным посредникам между Украиной и Россией.

"После этого я направил еще десятки различных обращений, писем во все международные организации, агентства ООН, потенциальным посредникам между Украиной и Российской Федерацией, а также непосредственно начал процедуру переговоров с российской стороной", — сообщил Лубинец.

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По его словам, ещё в марте он начал рабочую коммуникацию с тогдашним российским омбудсменом Татьяной Москальковой, чтобы найти механизм для решения гуманитарного вопроса.

Отдельно Лубинец рассказал об участии украинского руководства в подготовке операции. Для переговоров были сформированы две делегации по согласованию с Вооруженными силами Украины. Омбудсмен подчеркнул, что не имеет полномочий влиять на решения Главнокомандующего, а к переговорному процессу непосредственно присоединился президент Владимир Зеленский.

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В ходе подготовки учитывались возможные риски, поскольку это была первая подобная гуманитарная миссия. В итоге стороны согласовали режим тишины с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября.

Также Лубинец отметил роль народного депутата Давида Арахамии, который помогал вести переговоры с российской и американской сторонами. Вместе они входили в состав украинской делегации, которая встретилась с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме.

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Как писали Новини.LIVE, Украина вместе с международными партнерами планирует составить перечень населенных пунктов, где можно будет провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, сначала такие операции планируется организовывать в Херсонской области, а впоследствии расширить их на другие территории вблизи линии соприкосновения. Также обсуждается возможность регулярной доставки гуманитарной помощи на оккупированные территории и возвращения оттуда украинцев.

Кроме того, Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия в Константиновке по примеру Олешок может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев подготовки. Он пояснил, что в отличие от Олешек, в Константиновке нет естественной границы между позициями украинских и российских военных, поэтому обеспечить режим тишины будет сложнее. Прежде всего необходимо оценить риски безопасности совместно с Силами обороны Украины, ведь город остается зоной активных боевых действий, а точное количество гражданских лиц там неизвестно.