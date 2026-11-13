Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Украина и Россия договорились не обнародовать количество людей, выехавших из оккупированных Олешек на подконтрольную Украине территорию или в РФ. Такую договоренность омбудсмен Дмитрий Лубинец заключил с российской представительницей Яной Лантратовой еще в начале переговоров. Он пояснил, что обнародование цифр могло бы спровоцировать публичный спор между сторонами и затруднить организацию последующих гуманитарных миссий.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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Украина и РФ договорились не разглашать количество эвакуированных из Олешек

"С самого начала мы, как две стороны переговоров, с Лантратовой договорились публично цифры не показывать", — отметил омбудсман.

По его словам, обнародование данных могло бы создать конкуренцию между сторонами и стать поводом для взаимных обвинений. В частности, если бы выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию выехало больше людей, чем в Россию, российская сторона могла бы публично опровергать эти данные или пытаться представить ситуацию иначе.

"Я точно не хочу, чтобы гуманитарная миссия в Олешках осталась единственной. Перед мной, как перед омбудсменом Украины, стоит задача продолжения любых позитивных практик, направленных на простое спасение наших граждан", — подчеркнул Лубинец.

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Сколько жителей могло остаться в Олешках

В то же время омбудсман озвучил свою приблизительную оценку количества людей, покинувших город. По его ощущениям, в Олешках могли остаться около 10% жителей, тогда как остальные — примерно 90% — уехали.

"Я могу ошибаться, но, по моим ощущениям, около 10% могли остаться, остальные уехали", — сказал он.

Лубинец уточнил, что гуманитарная миссия происходила не только на автобусах, организованных для миссии, но и на частном транспорте. По его словам, часть жителей сначала боялась уезжать, поскольку не верила, что сможет попасть на подконтрольную Украине территорию без фильтрации.

"Мы до конца не верили, что нас действительно заберут в Украину, что действительно не будет проверки", — передал омбудсмен слова людей, с которыми общался.

Он добавил, что в настоящее время продолжается работа по оказанию помощи тем, кто остался в Олешках и не может выехать.

Как писали Новини.LIVE, режим тишины, введенный для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках, был самым длительным по времени и самым обширным по территории с 2022 года. Договоренности охватывали Херсонскую и Черниговскую области, временно оккупированный Крым и Краснодарский край РФ. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, существенных нарушений согласованного режима тиши не зафиксировано.

Также Лубинец сообщил, что начал получать сообщения о гуманитарной катастрофе в Олешках в конце февраля 2026 года, а 5 марта обратился в Международный комитет Красного Креста. Впоследствии он начал переговоры с российской стороной и привлекал международные организации и возможных посредников, однако сначала получал отказы. К переговорному процессу присоединились президент Владимир Зеленский и народный депутат Давид Арахамия.