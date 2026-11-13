Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

З окупованих Олешок вдалося вивезти родину, яка протягом року не могла залишити свій будинок через руйнування. Усі виходи були заблоковані, тому люди жили на восьмому поверсі без можливості спуститися. Їжу та питну воду їм доставляли за допомогою дронів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Новини.LIVE.

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Як родину евакуювали з Олешок

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, українська делегація заздалегідь дізналася про родину та повідомила про неї російську сторону. Під час гуманітарної місії людей вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

Через руйнування в будинку всі виходи були заблоковані. Родина не могла самостійно залишити восьмий поверх, тому протягом тривалого часу отримувала необхідні продукти та питну воду за допомогою безпілотників.

У якому стані перебувають люди, які виїхали з міста

Лубінець розповів, що люди, яких він побачив в Олешках, були виснажені через тривалий брак їжі. На його думку, усі, кому вдалося виїхати з міста, потребують медичного супроводу.

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Омбудсман наголосив на необхідності подбати про стан здоров’я цих людей після тривалого перебування в умовах нестачі їжі та обмеженого доступу до допомоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після гуманітарної місії в Олешках Дмитро Лубінець зустрівся з першою леді США Меланією Трамп. Сторони обговорили повернення українських дітей, звільнення цивільних, яких утримує Росія, та можливість проведення нових гуманітарних місій.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Росія домовилися не розголошувати кількість людей, евакуйованих з Олешок. За словами Лубінця, публікація цих даних могла б спричинити суперечки між сторонами й ускладнити проведення наступних гуманітарних місій. Водночас омбудсман припустив, що з міста виїхали близько 90% мешканців.