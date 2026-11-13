Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Після гуманітарної місії в Олешках українська делегація провела зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Сторони обговорили повернення українських дітей і звільнення цивільних, яких утримує Росія. Також ішлося про можливість організації нових гуманітарних місій.

Про результати зустрічі розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії у п'ятницю, 13 листопада, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Лубінець про зустріч та розмову з Меланією Трамп

Після завершення гуманітарної місії в Олешках Дмитро Лубінець отримав запрошення від американської сторони на зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Омбудсман припускає, що рішення організувати зустріч було пов'язане з результатами проведеної операції.

За його словами, попередньо сторони обговорювали можливість робочої зустрічі для продовження технічних напрацювань, однак зрештою відбувся інший формат спілкування.

"Я думаю, що американська сторона прийняла рішення організувати подібну зустріч за результатами проведення гуманітарної місії. Я думаю, що якраз позитивний результат слугував тим критеріям, щоб вони прийняли це рішення", — пояснив Лубінець.

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До складу української делегації також увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та співробітники Офісу омбудсмана. Зокрема, участь у зустрічі взяли працівники, які безпосередньо були залучені до гуманітарної місії в Олешках, а також співробітниці, які допомагали вести перемовини.

Які питання обговорювалися під час зустрічі з першою леді США

За словами Дмитра Лубінця, під час розмови зосередилися на трьох основних напрямах. Перший стосувався повернення українських дітей, другий — звільнення цивільних громадян України, яких Росія утримує у місцях несвободи на своїй території та на тимчасово окупованих територіях України.

Третім питанням стало продовження гуманітарних місій. Омбудсман пояснив, що його команда вже має перелік населених пунктів, де українці проживають у подібних складних умовах і можуть потребувати допомоги.

Лубінець також повідомив, що американська сторона висловила готовність продовжувати роботу за цими напрямами. Крім того, під час зустрічі пролунали нові ініціативи від представників США, які наразі опрацьовують.

"На всі наші пропозиції було завірення, що ми готові рухатись далі. В тому числі багато ініціатив, які пролунали від американської сторони, які зараз у роботі", — зазначив омбудсман.

Чи готуються нові гуманітарні місії в Україні

Наразі команда Дмитра Лубінця підбиває підсумки попередньої операції та аналізує її результати. Зокрема, фахівці визначають, що потрібно було зробити додатково та на які моменти варто звернути увагу під час наступних місій.

Водночас конкретні населені пункти для проведення нових операцій поки не обговорювали. Передусім Лубінець планує зібрати інформацію від Збройних сил України, щоб визначити, де гуманітарні місії потенційно можна організувати, а де це неможливо.

Новини.LIVE інформували, що омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, що Україна та Росія домовилися не розголошувати кількість людей, евакуйованих з окупованих Олешок. За його словами, публікація цих цифр могла б спричинити суперечки між сторонами та завадити проведенню наступних гуманітарних місій. Водночас Лубінець припустив, що з міста виїхали близько 90% мешканців, а приблизно 10% могли залишитися.

Новини.LIVE писали, що режим тиші, запроваджений для гуманітарної місії в Олешках, став найдовшим за тривалістю та найбільшим за охопленою територією від початку повномасштабної війни. Домовленості діяли на окремих територіях України, в окупованому Криму та Краснодарському краї РФ із 27 жовтня до 1 листопада. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, суттєвих порушень режиму тиші не зафіксували, а обидві сторони публічно підтвердили його дотримання.