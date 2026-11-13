Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

После гуманитарной миссии в Олешках украинская делегация провела встречу с первой леди США Меланией Трамп. Стороны обсудили возвращение украинских детей и освобождение гражданских лиц, удерживаемых Россией. Также речь шла о возможности организации новых гуманитарных миссий.

О результатах встречи рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии в пятницу, 13 ноября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Лубинец о встрече и беседе с Меланией Трамп

По завершении гуманитарной миссии в Олешках Дмитрий Лубинец получил приглашение от американской стороны на встречу с первой леди США Меланией Трамп. Омбудсмен предполагает, что решение организовать встречу было связано с результатами проведенной операции.

По его словам, предварительно стороны обсуждали возможность рабочей встречи для продолжения технических наработок, однако в итоге состоялся другой формат общения.

"Я думаю, что американская сторона приняла решение организовать подобную встречу по итогам проведения гуманитарной миссии. Я думаю, что именно положительный результат послужил тем критерием, который побудил их принять это решение", — пояснил Лубинец.

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В состав украинской делегации также вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и сотрудники Офиса омбудсмена. В частности, в встрече приняли участие сотрудники, которые непосредственно участвовали в гуманитарной миссии в Олешках, а также сотрудницы, помогавшие вести переговоры.

Какие вопросы обсуждались во время встречи с первой леди США

По словам Дмитрия Лубинца, в ходе беседы внимание было сосредоточено на трех основных направлениях. Первое касалось возвращения украинских детей, второе — освобождения гражданских лиц Украины, которых Россия удерживает в местах лишения свободы на своей территории и на временно оккупированных территориях Украины.

Третьим вопросом стало продолжение гуманитарных миссий. Омбудсман пояснил, что у его команды уже есть перечень населенных пунктов, где украинцы проживают в подобных сложных условиях и могут нуждаться в помощи.

Лубинец также сообщил, что американская сторона выразила готовность продолжать работу по этим направлениям. Кроме того, во время встречи прозвучали новые инициативы от представителей США, которые сейчас прорабатываются.

"На все наши предложения последовало заверение, что мы готовы двигаться дальше. В том числе многие инициативы, озвученные американской стороной, сейчас находятся в стадии проработки", — отметил омбудсман.

Готовятся ли новые гуманитарные миссии в Украине

Сейчас команда Дмитрия Лубинца подводит итоги предыдущей операции и анализирует ее результаты. В частности, специалисты определяют, что нужно было сделать дополнительно и на какие моменты стоит обратить внимание во время следующих миссий.

В то же время конкретные населенные пункты для проведения новых операций пока не обсуждались. Прежде всего Лубинец планирует собрать информацию от Вооруженных сил Украины, чтобы определить, где гуманитарные миссии потенциально можно организовать, а где это невозможно.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец пояснил, что Украина и Россия договорились не разглашать количество людей, эвакуированных из оккупированных Олешек. По его словам, публикация этих цифр могла бы вызвать споры между сторонами и помешать проведению следующих гуманитарных миссий. В то же время Лубинец предположил, что из города уехали около 90% жителей, а примерно 10% могли остаться.

Новини.LIVE писали, что режим тишины, введенный для гуманитарной миссии в Олешках, стал самым длительным и самым обширным по охваченной территории с начала полномасштабной войны. Договоренности действовали на отдельных территориях Украины, в оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ с 27 октября по 1 ноября. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, существенных нарушений режима тиши не зафиксировано, а обе стороны публично подтвердили его соблюдение.