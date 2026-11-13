Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Из оккупированных Олешек удалось вывезти семью, которая в течение года не могла покинуть свой дом из-за разрушений. Все выходы были заблокированы, поэтому люди жили на восьмом этаже, не имея возможности спуститься. Еду и питьевую воду им доставляли с помощью дронов.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Новини.LIVE.

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Как семью эвакуировали из Олешек

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, украинская делегация заранее узнала об этой семье и сообщила о ней российской стороне. В ходе гуманитарной миссии людей удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию.

Из-за разрушений в доме все выходы были заблокированы. Семья не могла самостоятельно покинуть восьмой этаж, поэтому в течение длительного времени получала необходимые продукты и питьевую воду с помощью дронов.

В каком состоянии находятся люди, покинувшие город

Лубинец рассказал, что люди, которых он видел в Олешках, были истощены из-за длительного отсутствия еды. По его мнению, все, кому удалось выехать из города, нуждаются в медицинском сопровождении.

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Омбудсмен подчеркнул необходимость позаботиться о состоянии здоровья этих людей после длительного пребывания в условиях нехватки еды и ограниченного доступа к помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после гуманитарной миссии в Олешках Дмитрий Лубинец встретился с первой леди США Меланией Трамп. Стороны обсудили возвращение украинских детей, освобождение гражданских лиц, удерживаемых Россией, и возможность проведения новых гуманитарных миссий.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Россия договорились не разглашать количество людей, эвакуированных из Олешек. По словам Лубинеца, публикация этих данных могла бы вызвать споры между сторонами и затруднить проведение последующих гуманитарных миссий. В то же время омбудсмен предположил, что из города выехали около 90% жителей.