Погода в Україні 30 серпня: де буде спека до +32 °C та дощі

Люди на каяку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В останню неділю літа, 30 серпня, в Україні збережеться тепла погода, але без опадів буде не всюди. Захід і північ місцями накриють короткочасні дощі та грози. Натомість на півдні й сході буде переважно сухо та сонячно. У найтепліших регіонах температура сягне +32 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.com, передає Новини.LIVE.

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Температура повітря в Україні 30 вересня. Фото: скриншот з Meteoprog.com

Погода на заході та півночі України 30 серпня

На заході України прогнозують мінливу та переважно хмарну погоду. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі температура становитиме близько +13...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+25 °С. На Закарпатті буде тепліше — до +24...+27 °С, у Чернівецькій області очікується +23...+26 °С.

На півночі буде хмарно з проясненнями. У Київській, Чернігівській та подекуди Сумській областях можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі прогнозують +13...+18 °С, удень — +23...+27 °С. На Київщині південно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с.

Погода у центрі України 30 серпня

У центральних областях переважатиме тепла погода. На Вінниччині можливий короткочасний дощ. У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях істотних опадів не прогнозують. Удень температура становитиме +24...+31 °С. Найвищі показники серед центральних областей очікуються на Кіровоградщині.

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Де буде найспекотніше 30 серпня

Східні області зустрінуть останню неділю літа переважно сонячною та сухою погодою. У Харківській, Донецькій та Луганській областях уночі буде +12...+18 °С, а вдень повітря прогріється до +26...+31 °С.

Найспекотніше 30 серпня буде на півдні. В Одеській області прогнозують +27...+30 °С, у Миколаївській та Запорізькій — +28...+31 °С. На Херсонщині та в Криму температура місцями сягатиме +32 °С. Опадів у південних областях не очікується. Переважатиме сонячна погода.

Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.

Також Новини.LIVE раніше писали, що 4–5 вересня очікується перша хвиля слабких геомагнітних збурень. Невисока сонячна активність може супроводжуватися сонливістю, підвищеною втомлюваністю та незначним погіршенням самопочуття. Загалом у вересні сильних магнітних бур не прогнозують. Очікується лише кілька періодів слабких і помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. У такі дні метеочутливим людям рекомендують більше відпочивати.