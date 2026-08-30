Погода в Украине 30 августа: где ожидается жара до +32 °C и дожди

Люди на каяке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В последнее воскресенье лета, 30 августа, в Украине сохранится теплая погода, но без осадков будет не везде. На западе и севере местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Зато на юге и востоке будет преимущественно сухо и солнечно. В самых тёплых регионах температура достигнет +32 °С.

Об этом сообщает Meteoprog .com, передает Новини.LIVE.

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Температура воздуха в Украине 30 сентября. Фото: скриншот с Meteoprog.com

Погода на западе и севере Украины 30 августа

На западе Украины прогнозируют переменчивую и преимущественно облачную погоду. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура составит около +13...+16 °С, а днем воздух прогреется до +21...+25 °С. В Закарпатье будет теплее — до +24...+27 °С, в Черновицкой области ожидается +23...+26 °С.

На севере будет облачно с прояснениями. В Киевской, Черниговской и местами Сумской областях возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью прогнозируют +13...+18 °С, днем — +23...+27 °С. В Киевской области юго-западный ветер будет достигать 5–10 м/с.

Погода в центре Украины 30 августа

В центральных областях будет преобладать теплая погода. В Винницкой области возможен кратковременный дождь. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях существенных осадков не прогнозируется. Днем температура составит +24...+31 °С. Самые высокие показатели среди центральных областей ожидаются в Кировоградской области.

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Где будет жарче всего 30 августа

Восточные области встретят последнее воскресенье лета преимущественно солнечной и сухой погодой. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночью будет +12...+18 °С, а днем воздух прогреется до +26...+31 °С.

Жарче всего 30 августа будет на юге. В Одесской области прогнозируют +27...+30 °С, в Николаевской и Запорожской — +28...+31 °С. В Херсонской области и в Крыму температура местами достигнет +32 °С. Осадков в южных областях не ожидается. Преобладать будет солнечная погода.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура воздуха ожидается примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.

Также Новини.LIVE ранее писали, что 4–5 сентября ожидается первая волна слабых геомагнитных возмущений. Невысокая солнечная активность может сопровождаться сонливостью, повышенной утомляемостью и незначительным ухудшением самочувствия. В целом в сентябре сильных магнитных бурь не прогнозируется.Ожидается лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября. В такие дни метеочувствительным людям рекомендуется больше отдыхать.