Останні дні літа з сюрпризом: прогноз погоди в Україні на 30 серпня

Чоловіки охолоджуються в спеку. Фото: Reuters

В останню неділю літа, 30 серпня, в Україні збережеться переважно тепла погода, однак температурний фон та кількість опадів відрізнятимуться залежно від регіону. На заході та півночі місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як південь і схід залишаться переважно сухими та сонячними. Найвищі температури очікуються на півдні та сході країни, де повітря місцями прогріється до +32 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.com, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 30 серпня

На заході України прогнозують мінливу та переважно хмарну погоду. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі температура становитиме близько +13...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+25 °С. На Закарпатті буде тепліше — до +24...+27 °С вдень. У Чернівецькій області очікується до +23...+26 °С.

На півночі також буде хмарно з проясненнями. У Київській, Чернігівській та подекуди Сумській областях можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі температура коливатиметься в межах +13...+18 °С, а вдень становитиме +23...+27 °С. На Київщині вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

У центральних областях переважатиме тепла погода. На Вінниччині можливий короткочасний дощ, тоді як у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях істотних опадів не очікується. Вдень температура підніметься до +24...+31 °С, найтепліше буде на Кіровоградщині.

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Схід України зустріне неділю переважно сонячною та сухою погодою. У Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень прогнозують +26...+31 °С, а вночі температура становитиме +12...+18 °С.

На півдні буде найтепліше. В Одеській області повітря прогріється до +27...+30 °С, у Миколаївській та Запорізькій — до +28...+31 °С, а на Херсонщині та в Криму температура місцями сягатиме +32 °С. Опадів не очікується, переважатиме сонячна погода.

У неділю, 30 серпня найвищі температури прогнозують на півдні та сході України — до +30...+32 °С. На заході та півночі буде прохолодніше, а місцеві дощі та грози можуть тимчасово знизити температуру.

Новини.LIVE писали, що тепла погода може протриматися більшу частину вересня та зберегтися навіть на початку жовтня. Відтак цьогоріч період бабиного літа може бути довшим, ніж зазвичай.

Новини.LIVE також інформували, що у вересні сильних магнітних бур не прогнозують. Очікується лише кілька періодів слабких і помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. У такі дні метеочутливим людям рекомендують більше відпочивати та стежити за артеріальним тиском.