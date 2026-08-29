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Главная Новости дня Последние дни лета с сюрпризом: прогноз погоды в Украине на завтра

Последние дни лета с сюрпризом: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
29 августа 2026 21:53
Последние дни лета преподнесут сюрприз: прогноз погоды в Украине на 30 августа
Мужчины охлаждаются в жару. Фото: Reuters

В последнее воскресенье лета, 30 августа, в Украине сохранится преимущественно теплая погода, однако температурный фон и количество осадков будут различаться в зависимости от региона. На западе и севере местами пройдут кратковременные дожди, тогда как на юге и востоке будет преимущественно сухо и солнечно. Самые высокие температуры ожидаются на юге и востоке страны, где воздух местами прогреется до +32 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.com, передает Новини.LIVE.

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Какая погода будет в Украине 30 августа

На западе Украины прогнозируют переменчивую и преимущественно облачную погоду. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура составит около +13...+16 °С, а днем воздух прогреется до +21...+25 °С. В Закарпатье будет теплее — до +24...+27 °С днем. В Черновицкой области ожидается до +23...+26 °С.

На севере также будет облачно с прояснениями. В Киевской, Черниговской и местами Сумской областях возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться в пределах +13...+18 °С, а днем составит +23...+27 °С. В Киевской области ветер будет юго-западным, 5–10 м/с.

В центральных областях будет преобладать теплая погода. В Винницкой области возможен кратковременный дождь, тогда как в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях существенных осадков не ожидается. Днем температура поднимется до +24...+31 °С, теплее всего будет в Кировоградской области.

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Восток Украины встретит воскресенье преимущественно солнечной и сухой погодой. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем прогнозируют +26...+31 °С, а ночью температура составит +12...+18 °С.

На юге будет теплее всего. В Одесской области воздух прогреется до +27...+30 °С, в Николаевской и Запорожской — до +28...+31 °С, а в Херсонской области и в Крыму температура местами достигнет +32 °С. Осадков не ожидается, преобладать будет солнечная погода.

В воскресенье, 30 августа, самые высокие температуры прогнозируют на юге и востоке Украины — до +30...+32 °С. На западе и севере будет прохладнее, а местные дожди и грозы могут временно снизить температуру.

Новини.LIVE писали, что теплая погода может продержаться большую часть сентября и сохраниться даже в начале октября. Поэтому в этом году период бабьего лета может быть длиннее, чем обычно.

Новини.LIVE также сообщали, что в сентябре сильных магнитных бурь не прогнозируется. Ожидается лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября. В такие дни метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать и следить за артериальным давлением.

дождь прогноз погоды погода в Украине жара гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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