Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лібанова сказала що може підняти економіку України після війни

Лібанова сказала що може підняти економіку України після війни

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 11:29
Лібанова заявила про великий потенціал українського ВПК після війни
Елла Лібанова. Фото: кадр з відео

Після завершення війни одним із головних факторів зростання української економіки може стати оборонно-промисловий комплекс. Українські військові розробки вже зараз викликають інтерес за кордоном.

Таку думку в інтерв'ю Новини.LIVE висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Реклама
Читайте також:

Лібанова висловилась про потенціал української оборонної промисловості

Вона пов'язала таку оцінку з тим, що українські військові розробки вже зараз привертають увагу інших країн. За словами Лібанової, про це свідчать як запити з боку держав Перської затоки на українські перехоплювачі, так і інтерес до українських фахівців у темі боротьби з іранськими дронами.

 

"Ну, в Україні перша і основна ВПК. Наша ВПК зараз. Так, ми зараз бачимо, як в Саудівській Аравії просили наші дрони. Мене більше вразило те, що Британія, в особі прем'єра... Кір Стармер закликає, дайте нам своїх спеціалістів. Оце круто. Це правда круто. Я думаю, що ВПК українське після війни буде користуватися неабияким попитом", — сказала Елла Лібанова.

У розмові також ішлося про перспективи членства України в Євросоюзі та НАТО. Лібанова заявила, що вступ до ЄС вважає потрібним, а от щодо Північноатлантичного альянсу висловила сумніви.

Свою позицію щодо НАТО Лібанова пояснила останнім інцидентом, у межах якого, за її словами, Іран запустив ракету у бік Туреччини. Вона звернула увагу, що реакція викликала запитання до самої реакції Альянсу.

Водночас Елла Лібанова розповіла, як війна вплинула на демографію та ринок праці в Україні.

Нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву щодо нової програми протидії балістичним атакам.

Європейський союз НАТО Україна економіка ВПК Елла Лібанова
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації