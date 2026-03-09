Лібанова заявила про великий потенціал українського ВПК після війни

Елла Лібанова. Фото: кадр з відео

Після завершення війни одним із головних факторів зростання української економіки може стати оборонно-промисловий комплекс. Українські військові розробки вже зараз викликають інтерес за кордоном.

Таку думку в інтерв'ю Новини.LIVE висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Реклама

Читайте також:

Лібанова висловилась про потенціал української оборонної промисловості

Вона пов'язала таку оцінку з тим, що українські військові розробки вже зараз привертають увагу інших країн. За словами Лібанової, про це свідчать як запити з боку держав Перської затоки на українські перехоплювачі, так і інтерес до українських фахівців у темі боротьби з іранськими дронами.

"Ну, в Україні перша і основна ВПК. Наша ВПК зараз. Так, ми зараз бачимо, як в Саудівській Аравії просили наші дрони. Мене більше вразило те, що Британія, в особі прем'єра... Кір Стармер закликає, дайте нам своїх спеціалістів. Оце круто. Це правда круто. Я думаю, що ВПК українське після війни буде користуватися неабияким попитом", — сказала Елла Лібанова.

У розмові також ішлося про перспективи членства України в Євросоюзі та НАТО. Лібанова заявила, що вступ до ЄС вважає потрібним, а от щодо Північноатлантичного альянсу висловила сумніви.

Свою позицію щодо НАТО Лібанова пояснила останнім інцидентом, у межах якого, за її словами, Іран запустив ракету у бік Туреччини. Вона звернула увагу, що реакція викликала запитання до самої реакції Альянсу.

Водночас Елла Лібанова розповіла, як війна вплинула на демографію та ринок праці в Україні.

Нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву щодо нової програми протидії балістичним атакам.