Либанова заявила о большом потенциале украинского ВПК после войны

Украинский ВПК имеет все шансы стать одной из главных точек экономического развития после войны. Спрос на отечественные оборонные технологии уже заметен, в частности на фоне событий на Ближнем Востоке.

Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Либанова высказалась о потенциале украинской оборонной промышленности

Она связала такую оценку с тем, что украинские военные разработки уже сейчас привлекают внимание других стран. По словам Либановой, об этом свидетельствуют как запросы со стороны государств Персидского залива на украинские перехватчики, так и интерес к украинским специалистам в теме борьбы с иранскими дронами.

"Ну, в Украине первая и основная ВПК. Наш ВПК сейчас. Да, мы сейчас видим, как в Саудовской Аравии просили наши дроны. Меня больше поразило то, что Британия, в лице премьера... Кир Стармер призывает, дайте нам своих специалистов. Это круто. Это правда круто. Я думаю, что ВПК украинское после войны будет пользоваться большим спросом", — сказала Элла Либанова.

В разговоре также шла речь о перспективах членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Либанова заявила, что вступление в ЕС считает нужным, а вот относительно Североатлантического альянса выразила сомнения.

Свою позицию относительно НАТО Либанова объяснила последним инцидентом, в рамках которого, по ее словам, Иран запустил ракету в сторону Турции. Она обратила внимание, что реакция вызвала вопросы к самой реакции Альянса.

В то же время Элла Либанова рассказала, как война повлияла на демографию и рынок труда в Украине.

Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров сделал заявление о новой программе противодействия баллистическим атакам.