Либанова заявила о большом потенциале украинского ВПК после войны

Либанова объяснила, почему ВПК станет опорой экономики Украины
Украинский ВПК имеет все шансы стать одной из главных точек экономического развития после войны. Спрос на отечественные оборонные технологии уже заметен, в частности на фоне событий на Ближнем Востоке.
Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
Либанова высказалась о потенциале украинской оборонной промышленности
Она связала такую оценку с тем, что украинские военные разработки уже сейчас привлекают внимание других стран. По словам Либановой, об этом свидетельствуют как запросы со стороны государств Персидского залива на украинские перехватчики, так и интерес к украинским специалистам в теме борьбы с иранскими дронами.
"Ну, в Украине первая и основная ВПК. Наш ВПК сейчас. Да, мы сейчас видим, как в Саудовской Аравии просили наши дроны. Меня больше поразило то, что Британия, в лице премьера... Кир Стармер призывает, дайте нам своих специалистов. Это круто. Это правда круто. Я думаю, что ВПК украинское после войны будет пользоваться большим спросом", — сказала Элла Либанова.
В разговоре также шла речь о перспективах членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Либанова заявила, что вступление в ЕС считает нужным, а вот относительно Североатлантического альянса выразила сомнения.
Свою позицию относительно НАТО Либанова объяснила последним инцидентом, в рамках которого, по ее словам, Иран запустил ракету в сторону Турции. Она обратила внимание, что реакция вызвала вопросы к самой реакции Альянса.
В то же время Элла Либанова рассказала, как война повлияла на демографию и рынок труда в Украине.
Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров сделал заявление о новой программе противодействия баллистическим атакам.
