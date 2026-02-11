Лавров заявив, що Росія не отримувала мирний план з 20 пунктів

Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

У Кремлі нібито не отримували жодного документа із 20 пунктів щодо завершення війни проти України. Відповідні пропозиції не надходили ані офіційними дипломатичними каналами, ані в неформальний спосіб.

Таку заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передає Новини.LIVE.

Він також стверджує, що після саміту на Алясці сторони могли швидко перейти до узгодження угоди про врегулювання. За його словами, під час зустрічі в Анкориджі Росія та США буцімто змогли досягти певного балансу інтересів, однак нині, як він заявив, цей процес блокується європейськими країнами.

"Росія готова до компромісів, але вони не можуть стосуватися ключових принципів, від яких залежить життя держави і мільйонів людей", — заявив Лавров.

Глава російського МЗС також підкреслив, що стратегічні цілі війни Росії проти України залишаються незмінними та не можуть змінюватися.

Окремо він висловився щодо переговорів в Абу-Дабі, заявивши, що публічні коментарі навколо цього процесу можуть або ускладнювати діалог, або слугувати спробою зняти з себе відповідальність.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував низку зустрічей, які стосуються оборони та безпеки.

Окремо про хід переговорів в Абу-Дабі між США, РФ та Україною висловлювався Дональд Трамп.