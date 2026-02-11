Видео
Видео

Главная Новости дня Лавров заявил, что Кремль не видел мирного плана из 20 пунктов

Лавров заявил, что Кремль не видел мирного плана из 20 пунктов

Дата публикации 11 февраля 2026 10:35
Лавров заявил, что Россия не получала мирный план из 20 пунктов
Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В Кремле якобы не получали ни одного документа из 20 пунктов по завершению войны против Украины. Соответствующие предложения не поступали ни по официальным дипломатическим каналам, ни в неформальный способ.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает Новини.LIVE.

Он также утверждает, что после саммита на Аляске стороны могли быстро перейти к согласованию соглашения об урегулировании. По его словам, во время встречи в Анкоридже Россия и США якобы смогли достичь определенного баланса интересов, однако сейчас, как он заявил, этот процесс блокируется европейскими странами.

"Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей", — заявил Лавров.

Глава российского МИД также подчеркнул, что стратегические цели войны России против Украины остаются неизменными и не могут меняться.

Отдельно он высказался относительно переговоров в Абу-Даби, заявив, что публичные комментарии вокруг этого процесса могут либо затруднять диалог, либо служить попыткой снять с себя ответственность.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал ряд встреч, которые касаются обороны и безопасности.

Отдельно о ходе переговоров в Абу-Даби между США, РФ и Украиной высказывался Дональд Трамп.

США переговоры Украина Сергей Лавров Россия мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
