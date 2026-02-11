Лавров заявил, что Россия не получала мирный план из 20 пунктов

Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В Кремле якобы не получали ни одного документа из 20 пунктов по завершению войны против Украины. Соответствующие предложения не поступали ни по официальным дипломатическим каналам, ни в неформальный способ.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает Новини.LIVE.

Он также утверждает, что после саммита на Аляске стороны могли быстро перейти к согласованию соглашения об урегулировании. По его словам, во время встречи в Анкоридже Россия и США якобы смогли достичь определенного баланса интересов, однако сейчас, как он заявил, этот процесс блокируется европейскими странами.

"Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей", — заявил Лавров.

Глава российского МИД также подчеркнул, что стратегические цели войны России против Украины остаются неизменными и не могут меняться.

Отдельно он высказался относительно переговоров в Абу-Даби, заявив, что публичные комментарии вокруг этого процесса могут либо затруднять диалог, либо служить попыткой снять с себя ответственность.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал ряд встреч, которые касаются обороны и безопасности.

Отдельно о ходе переговоров в Абу-Даби между США, РФ и Украиной высказывался Дональд Трамп.