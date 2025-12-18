Обстріли Дніпропетровщини 18 грудня — є постраждалі у Кривому Розі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей. За наявною інформацією, дві жінки віком 71 і 67 років були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Дніпропетровській області

Під час атаки зайнялися господарські споруди. Також зафіксовано пошкодження приватного будинку, п’яти двоповерхових житлових будинків, адміністративної будівлі та закладу культури. Крім того, понівечені гаражі. Масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під обстрілом опинилася Нікопольщина. За даними, російські війська вдарили по регіону з реактивних систем залпового вогню "Град", а також застосували FPV-дрон. Під удар потрапили Марганець і Покровська громада. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Миколаївській області виникли масштабні перебої з енергопостачанням внаслідок російських атак.

Також в Черкаській ОВА повідомили про наслідки атак російських ударних дронів.