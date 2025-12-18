Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 08:42
Обстріли Дніпропетровщини 18 грудня — є постраждалі у Кривому Розі
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей. За наявною інформацією, дві жінки віком 71 і 67 років були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Дніпропетровській області

Під час атаки зайнялися господарські споруди. Також зафіксовано пошкодження приватного будинку, п’яти двоповерхових житлових будинків, адміністративної будівлі та закладу культури. Крім того, понівечені гаражі. Масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.

Обстріли Дніпропетровської області
Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дронова атака
Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під обстрілом опинилася Нікопольщина. За даними, російські війська вдарили по регіону з реактивних систем залпового вогню "Град", а також застосували FPV-дрон. Під удар потрапили Марганець і Покровська громада. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Миколаївській області виникли масштабні перебої з енергопостачанням внаслідок російських атак. 

Також в Черкаській ОВА повідомили про наслідки атак російських ударних дронів.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Нікополь рятувальники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації