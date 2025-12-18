Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кривой Рог и Никополь были ночью под атакой РФ — есть жертвы

Кривой Рог и Никополь были ночью под атакой РФ — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 08:42
Обстрелы Днепропетровщины 18 декабря — есть пострадавшие в Кривом Роге
Спасатели тушат пожар. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге в результате атаки российских беспилотников пострадали четыре человека. По имеющейся информации, две женщины в возрасте 71 и 67 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки России по Днепропетровской области

Во время атаки загорелись хозяйственные постройки. Также зафиксировано повреждение частного дома, пяти двухэтажных жилых домов, административного здания и учреждения культуры. Кроме того, изуродованы гаражи. Масштабы разрушений уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Обстріли Дніпропетровської області
Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА
Дронова атака
Развалины дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Также под обстрелом оказалась Никопольщина. По данным, российские войска ударили по региону из реактивных систем залпового огня "Град", а также применили FPV-дрон. Под удар попали Марганец и Покровская громада. Информация о последствиях обстрела пока уточняется.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников.

Напомним, в Николаевской области возникли масштабные перебои с энергоснабжением в результате российских атак.

Также в Черкасской ОГА сообщили о последствиях атак российских ударных дронов.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы Никополь спасатели
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации