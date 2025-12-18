Обстрелы Днепропетровщины 18 декабря — есть пострадавшие в Кривом Роге

Спасатели тушат пожар. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге в результате атаки российских беспилотников пострадали четыре человека. По имеющейся информации, две женщины в возрасте 71 и 67 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки России по Днепропетровской области

Во время атаки загорелись хозяйственные постройки. Также зафиксировано повреждение частного дома, пяти двухэтажных жилых домов, административного здания и учреждения культуры. Кроме того, изуродованы гаражи. Масштабы разрушений уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Развалины дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Также под обстрелом оказалась Никопольщина. По данным, российские войска ударили по региону из реактивных систем залпового огня "Град", а также применили FPV-дрон. Под удар попали Марганец и Покровская громада. Информация о последствиях обстрела пока уточняется.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников.

Напомним, в Николаевской области возникли масштабные перебои с энергоснабжением в результате российских атак.

Также в Черкасской ОГА сообщили о последствиях атак российских ударных дронов.