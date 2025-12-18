Обстрелы Днепропетровщины 18 декабря — есть пострадавшие в Кривом Роге

Кривой Рог и Никополь были ночью под атакой РФ — есть жертвы
В Кривом Роге в результате атаки российских беспилотников пострадали четыре человека. По имеющейся информации, две женщины в возрасте 71 и 67 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия атаки России по Днепропетровской области
Во время атаки загорелись хозяйственные постройки. Также зафиксировано повреждение частного дома, пяти двухэтажных жилых домов, административного здания и учреждения культуры. Кроме того, изуродованы гаражи. Масштабы разрушений уточняются, на местах работают соответствующие службы.
Также под обстрелом оказалась Никопольщина. По данным, российские войска ударили по региону из реактивных систем залпового огня "Град", а также применили FPV-дрон. Под удар попали Марганец и Покровская громада. Информация о последствиях обстрела пока уточняется.
В то же время в Воздушных силах сообщили, что над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников.
