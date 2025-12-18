Масована атака дронів на Черкаси 18 грудня — що відомо про наслідки

Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки
У ніч проти 18 грудня Черкащина зазнала масованої атаки з боку Росії. Ударними безпілотниками російська армія цілила безпосередньо по обласному центру.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Росія атакувала Черкаську область дронами
Унаслідок атаки по допомогу до медиків звернулися шестеро людей. За словами очільника ОВА, тяжких поранень серед постраждалих, на щастя, немає.
Російські дрони били по об’єктах критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електропостачання. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло мешканцям.
Крім того, через падіння БпЛА на кількох локаціях зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Попередньо йдеться щонайменше про півтора десятка приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені дахи, також виникали пожежі.
Постраждали й інші об’єкти: у спортивному комплексі вибило вікна, зафіксовано пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі необхідні служби.
