Масована атака дронів на Черкаси 18 грудня — що відомо про наслідки

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Черкаська ОВА

У ніч проти 18 грудня Черкащина зазнала масованої атаки з боку Росії. Ударними безпілотниками російська армія цілила безпосередньо по обласному центру.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала Черкаську область дронами

Унаслідок атаки по допомогу до медиків звернулися шестеро людей. За словами очільника ОВА, тяжких поранень серед постраждалих, на щастя, немає.

Зруйнований будинок. Фото: Черкаська ОВА

Російські дрони били по об’єктах критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електропостачання. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло мешканцям.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Черкащини

Понівечена автівка. Фото: ДСНС Черкащини

Крім того, через падіння БпЛА на кількох локаціях зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Попередньо йдеться щонайменше про півтора десятка приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені дахи, також виникали пожежі.

Понівечене авто. Фото: Черкаська ОВА

Постраждали й інші об’єкти: у спортивному комплексі вибило вікна, зафіксовано пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, також стало відомо про удар російського дрона в будинок в Кривому Розі.

Також внаслідок російської атаки Росії на Миколаївщині виникли масштабні блекаути.