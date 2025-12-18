Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 07:59
Масована атака дронів на Черкаси 18 грудня — що відомо про наслідки
Рятувальник гасить пожежу. Фото: Черкаська ОВА

У ніч проти 18 грудня Черкащина зазнала масованої атаки з боку Росії. Ударними безпілотниками російська армія цілила безпосередньо по обласному центру.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала Черкаську область дронами

Унаслідок атаки по допомогу до медиків звернулися шестеро людей. За словами очільника ОВА, тяжких поранень серед постраждалих, на щастя, немає.

Черкаси
Зруйнований будинок. Фото: Черкаська ОВА

Російські дрони били по об’єктах критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електропостачання. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло мешканцям.

Обстріли Черкащини
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Черкащини
Обстріли в Черкаській області
Понівечена автівка. Фото: ДСНС Черкащини

Крім того, через падіння БпЛА на кількох локаціях зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Попередньо йдеться щонайменше про півтора десятка приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені дахи, також виникали пожежі.

Дронова атака
Понівечене авто. Фото: Черкаська ОВА

Постраждали й інші об’єкти: у спортивному комплексі вибило вікна, зафіксовано пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, також стало відомо про удар російського дрона в будинок в Кривому Розі

Також внаслідок російської атаки Росії на Миколаївщині виникли масштабні блекаути.

пожежа вибух обстріли Черкаська область дрони енергетика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації