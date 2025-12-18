Массированная атака дронов на Черкассы 18 декабря — что известно о последствиях

Спасатель тушит пожар. Фото: Черкасская ОГА

В ночь на 18 декабря Черкасская область подверглась массированной атаке со стороны России. Ударными беспилотниками российская армия целилась непосредственно по областному центру.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В результате атаки за помощью к медикам обратились шесть человек. По словам главы ОВА, тяжелых ранений среди пострадавших, к счастью, нет.

Разрушенный дом. Фото: Черкасская ОГА

Российские дроны били по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Черкасской области

Изуродованная машина. Фото: ГСЧС Черкасской области

Кроме того, из-за падения БпЛА на нескольких локациях зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Предварительно речь идет как минимум о полутора десятках частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены крыши, также возникали пожары.

Изуродованное авто. Фото: Черкасская ОГА

Пострадали и другие объекты: в спортивном комплексе выбило окна, зафиксировано повреждение автомобилей. На местах работают все необходимые службы.

Напомним, также стало известно об ударе российского дрона в дом в Кривом Роге.

Также в результате российской атаки России на Николаевщине возникли масштабные блэкауты.