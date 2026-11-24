Блекаут в Криму. Фото ілюстративне: objectiv.tv

У тимчасово окупованому Криму з 25 листопада запровадять обмеження електропостачання, через які споживачі можуть залишатися без світла на три-шість годин. За повідомленнями окупаційної адміністрації півострова, такі заходи триватимуть не більш ніж десять днів, а в окремі години потужність електропостачання планують скорочувати на 30%.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяви окупаційного "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

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Повідомлення Аксьонова. Фото: скриншот

Коли в Криму вимикатимуть електроенергію

За словами Аксьонова, обмеження діятимуть щодня з 08:00 до 21:00. Найбільше скорочення електропостачання очікується в період із 12:00 до 15:00.

Водночас у нічні години, з 21:00 до 08:00, окупаційна адміністрація обіцяє забезпечити споживачів електроенергією без обмежень.

Аксьонов заявив, що обмеження планують розподіляти рівномірно між муніципальними утвореннями. За його словами, соціальні установи, а також об'єкти тепло- та водопостачання повинні працювати у звичайному режимі.

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В окупаційній компанії "Крименерго" повідомили, що обмеження споживання електричної потужності запроваджують за розпорядженням федерального системного оператора РФ.

Через це електропостачання споживачів тимчасово припинятимуть. Орієнтовна тривалість таких відключень становитиме від трьох до шести годин.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Євгеній Хмара розповів про наслідки руйнування Кримського мосту для судноплавства в Керченській протоці. Обвал автомобільного прольоту перешкоджає вільному проходженню суден під переправою.

Також Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський назвав удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки проти української інфраструктури. Глава держави наголосив, що окупований півострів є територією України, тому Київ має право вирішувати долю розташованих там об'єктів.