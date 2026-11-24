Отключение электричества в Крыму. Иллюстративное фото: objectiv.tv

Во временно оккупированном Крыму с 25 ноября введут ограничения электроснабжения, из-за которых потребители могут оставаться без света на три-шесть часов. По сообщениям оккупационной администрации полуострова, такие меры продлятся не более десяти дней, а в отдельные часы мощность электроснабжения планируют сокращать на 30%.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявления оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Реклама

Сообщение Аксенова. Фото: скриншот

Когда в Крыму будут отключать электроэнергию

По словам Аксенова, ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 21:00. Наибольшее сокращение электроснабжения ожидается в период с 12:00 до 15:00.

В то же время в ночные часы, с 21:00 до 08:00, оккупационная администрация обещает обеспечить потребителей электроэнергией без ограничений.

Аксенов заявил, что ограничения планируют распределять равномерно между муниципальными образованиями. По его словам, социальные учреждения, а также объекты тепло- и водоснабжения должны работать в обычном режиме.

Читайте также:

Сколько часов жители Крыма будут без света

В оккупационной компании "Крымэнерго" сообщили, что ограничения потребления электрической мощности вводят по распоряжению федерального системного оператора РФ.

Из-за этого электроснабжение потребителей будут временно прекращать. Ориентировочная продолжительность таких отключений составит от трех до шести часов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Евгений Хмара рассказал о последствиях разрушения Крымского моста для судоходства в Керченском проливе. Обрушение автомобильного пролета препятствует свободному проходу судов под переправой.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский назвал удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки против украинской инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что оккупированный полуостров является территорией Украины, поэтому Киев имеет право решать судьбу расположенных там объектов.