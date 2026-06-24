Кос заявила про незворотність членства України в ЄС

Марта Кос. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу. Цей процес є незворотним.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна — майбутній член ЄС

За її словами, відкриття першого переговорного кластера має не лише технічне, а й важливе психологічне значення для подальшого руху України до членства в ЄС. Кос наголосила, що Україна обов’язково стане частиною Євросоюзу.

Вона підкреслила, що цей процес потребує спільних зусиль як з боку України, так і з боку європейських інституцій.

"Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо працювати над цим", — заявила Марта Кос.

Єврокомісарка висловила сподівання, що до літньої перерви вдасться відкрити решту переговорних кластерів. За її словами, якщо Україна виконує свої зобов’язання, ЄС також має забезпечити виконання своєї частини роботи.

Внесок України у безпеку Європи

Марта Кос також зазначила, що жоден переговорний розділ не може повністю описати внесок України у майбутнє Європи.

Вона наголосила, що не існує формальних критеріїв, які б виміряли такі якості, як мужність, стійкість і хоробрість, які, за її словами, українці демонструють у нинішніх умовах.

"У нас немає розділу про хоробрість, мужність чи стійкість, який міг би описати те, що українці вже роблять для нас, європейців", — зазначила Кос.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 23 червня, Угорщина заблокувала ключовий процедурний етап, необхідний для просування України та Молдови на шляху до вступу в ЄС. Мова йде про відкриття наступних переговорних кластерів.

Новини.LIVE інформували, що Україна може отримати членство в Європейському Союзі у середньостроковій перспективі. За оцінками експертів, оптимістичний сценарій становить близько 5 років, тоді як більш реалістичний — приблизно 10 років. Водночас одним із головних викликів на шляху євроінтеграції залишається внутрішній спротив реформам.