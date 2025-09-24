Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Конгресмен Вілсон пояснив, як Трамп вплинув на НАТО та оборону

Конгресмен Вілсон пояснив, як Трамп вплинув на НАТО та оборону

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:21
Трамп переконав НАТО збільшити фінансування оборони — Джо Вілсон
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Республіканський конгресмен США Джо Вілсон, співзасновник Українського кокусу, висловився, що НАТО нині "ніколи не було таким згуртованим", а підхід "мир через силу" став домінантним у політиці Альянсу. Політик пов’язав це з позицією Дональда Трампа, підкресливши, що він пропагує мир через силу.

Про це Джо Вілсон відповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук. 

Реклама
Читайте також:

Трамп "дотиснув" НАТО збільшити видатки на оборону

Вілсон висловив підтримку Україні, та захоплення стійкості народу, де громадяни "відстоюють свободу і демократію". Також він пригадав й інші світові приклади, коли сила духу народу допомогла відстояти країну. Зокрема, він пригадав про події у Сирії, прагнення до "вільних і чесних виборів" у Грузії, недопущення фальсифікацій у Молдові.

Конгресмен також зауважив, що Дональд Трамп нібито не виступав проти Альянсу, а вимагав від союзників виконання планки видатків у 2% ВВП на оборону. Тепер, зазначив Вілсон, ціль має зрости до 5%, і якщо раніше Німеччина "найбільше відставала", то сьогодні вона "у авангарді розуміння важливості миру через силу".

"Дякую New York Post, коли ЗМІ казали, що Трамп проти НАТО. Ні, він закликав НАТО досягти 2% витрат. А якщо закликаєш щось зміцнити, ти не проти цього. Тепер він досяг максимуму. Має бути 5%. І країна, яка найбільше відставала у досягненні цього рівня, була Німеччина. Тепер вони в авангарді розуміння важливості миру через силу. І все, що йде від пана Трампа – це мир. Мир через силу", — висловився конгресмен.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що НАТО зміцнило свої позиції та прокоментував видатки на оборону. 

Тим часом в НАТО заявили, що будуть жорстко відповідати на майбутні провокації з боку Росії.

Також конгресмен-республіканець Джо Вілсон відповів, чи хоче Дональд Трамп миру для України.

США НАТО Дональд Трамп фінанси війна в Україні
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації