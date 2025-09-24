Трамп переконав НАТО збільшити фінансування оборони — Джо Вілсон

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Республіканський конгресмен США Джо Вілсон, співзасновник Українського кокусу, висловився, що НАТО нині "ніколи не було таким згуртованим", а підхід "мир через силу" став домінантним у політиці Альянсу. Політик пов’язав це з позицією Дональда Трампа, підкресливши, що він пропагує мир через силу.

Про це Джо Вілсон відповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Вілсон висловив підтримку Україні, та захоплення стійкості народу, де громадяни "відстоюють свободу і демократію". Також він пригадав й інші світові приклади, коли сила духу народу допомогла відстояти країну. Зокрема, він пригадав про події у Сирії, прагнення до "вільних і чесних виборів" у Грузії, недопущення фальсифікацій у Молдові.

Конгресмен також зауважив, що Дональд Трамп нібито не виступав проти Альянсу, а вимагав від союзників виконання планки видатків у 2% ВВП на оборону. Тепер, зазначив Вілсон, ціль має зрости до 5%, і якщо раніше Німеччина "найбільше відставала", то сьогодні вона "у авангарді розуміння важливості миру через силу".

"Дякую New York Post, коли ЗМІ казали, що Трамп проти НАТО. Ні, він закликав НАТО досягти 2% витрат. А якщо закликаєш щось зміцнити, ти не проти цього. Тепер він досяг максимуму. Має бути 5%. І країна, яка найбільше відставала у досягненні цього рівня, була Німеччина. Тепер вони в авангарді розуміння важливості миру через силу. І все, що йде від пана Трампа – це мир. Мир через силу", — висловився конгресмен.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що НАТО зміцнило свої позиції та прокоментував видатки на оборону.

Тим часом в НАТО заявили, що будуть жорстко відповідати на майбутні провокації з боку Росії.

Також конгресмен-республіканець Джо Вілсон відповів, чи хоче Дональд Трамп миру для України.