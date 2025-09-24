Видео
Україна
Конгрессмен Уилсон объяснил, как Трамп повлиял на НАТО и оборону

Конгрессмен Уилсон объяснил, как Трамп повлиял на НАТО и оборону

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:21
Трамп убедил НАТО увеличить финансирование обороны — Джо Уилсон
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Республиканский конгрессмен США Джо Уилсон, соучредитель Украинского кокуса, высказался, что НАТО сейчас "никогда не было таким сплоченным", а подход "мир через силу" стал доминантным в политике Альянса. Политик связал это с позицией Дональда Трампа, подчеркнув, что он пропагандирует мир через силу.

Об этом Джо Уилсон ответил в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Читайте также:

Трамп "дожал" НАТО увеличить расходы на оборону

Уилсон выразил поддержку Украине, и восхищение стойкости народа, где граждане "отстаивают свободу и демократию". Также он вспомнил и другие мировые примеры, когда сила духа народа помогла отстоять страну. В частности, он вспомнил о событиях в Сирии, стремление к "свободным и честным выборам" в Грузии, недопущение фальсификаций в Молдове.

Конгрессмен также отметил, что Дональд Трамп якобы не выступал против Альянса, а требовал от союзников выполнения планки расходов в 2% ВВП на оборону. Теперь, отметил Уилсон, цель должна вырасти до 5%, и если раньше Германия "больше всех отставала", то сегодня она "в авангарде понимания важности мира через силу".

"Спасибо New York Post, когда СМИ говорили, что Трамп против НАТО. Нет, он призвал НАТО достичь 2% расходов. А если призываешь что-то укрепить, ты не против этого. Теперь он достиг максимума. Должно быть 5%. И страна, которая больше всего отставала в достижении этого уровня, была Германия. Теперь они в авангарде понимания важности мира через силу. И все, что идет от господина Трампа — это мир. Мир через силу", — высказался конгрессмен.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что НАТО укрепило свои позиции и прокомментировал расходы на оборону.

Между тем в НАТО заявили, что будут жестко отвечать на будущие провокации со стороны России.

Также конгрессмен-республиканец Джо Уилсон ответил, хочет ли Дональд Трамп мира для Украины.

США НАТО Дональд Трамп финансы война в Украине
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
