Військові навчання у Польщі. Фото ілюстративне: Академія сухопутних військ Польщі

Понад 30 лідерів держав зберуться 19 листопада в Берліні на засідання Коаліції охочих. Серед головних тем — можливе розгортання в Україні багатонаціональних сил після завершення бойових дій. Також учасники обговорять гарантії безпеки та результати військових навчань у Польщі. Йдеться про один із трьох елементів майбутньої системи захисту країни.

Про це повідомляє джерела "Європейської правди" у Єлисейському палаці, причетне до підготовки позицій Франції на засіданні Коаліції охочих, передає Новини.LIVE.

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Які плани обговорять у Берліні

Під час засідання Коаліції охочих лідери понад 30 держав розглянуть плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників. Їхню присутність розглядають як частину гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

У Франції нагадали, що майбутні гарантії безпеки для України мають складатися з трьох основних елементів:

підтримка Збройних сил України як першої лінії оборони;

розгортання багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах Коаліції охочих;

надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки.

Співрозмовник видання наголосив, що головна мета коаліції — забезпечити тривалий мир і не допустити нового нападу Росії.

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"Ми завжди говорили, що ця коаліція є коаліцією заради миру. А мир буде тим міцнішим і довговічнішим, чим сильнішою та безпечнішою буде Україна, маючи гарантію, що на неї не нападуть знову", — заявив представник Єлисейського палацу.

Які навчання проводять у Польщі

Ще однією темою зустрічі стануть військові навчання, які мають перевірити готовність західних військ до можливого розгортання в Україні. Вони проходять у Польщі з 9 до 22 листопада. За інформацією адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, до навчань залучили близько 2800 військовослужбовців. Із них 1100 — французькі військові. Загалом свої сили надали 11 країн. Також у навчаннях задіяли приблизно 30 літаків і 500 транспортних засобів.

У Єлисейському палаці пояснили, що ці маневри мають продемонструвати готовність багатонаціональних сил розгорнутися в Україні за дуже короткого попередження. Саме можливості такого оперативного реагування стануть одним із важливих питань для обговорення в Берліні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у четвер, 19 листопада, в Берліні відбудуться важливі міжнародні переговори щодо підтримки України та завершення війни. Київ розраховує на нові домовленості у сфері оборони, фінансів та енергетики. Також заплановані переговори з американськими та європейськими партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що у четвер, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Політики підбили підсумки багатосторонньої зустрічі в Дубліні та обговорили ситуацію на фронті.