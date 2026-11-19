Военные учения в Польше. Фото иллюстративное: Академия сухопутных войск Польши

Более 30 лидеров государств соберутся 19 ноября в Берлине на заседание «Коалиции желающих». Среди главных тем — возможное развертывание в Украине многонациональных сил после завершения боевых действий. Также участники обсудят гарантии безопасности и результаты военных учений в Польше. Речь идет об одном из трех элементов будущей системы защиты страны.

Об этом сообщают источники "Европейской правды" в Елисейском дворце, причастные к подготовке позиций Франции на заседании «Коалиции желающих», передает Новини.LIVE.

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Какие планы обсудят в Берлине

В ходе заседания Коалиции желающих лидеры более 30 государств рассмотрят планы по развертыванию в Украине многонациональных военных сил союзников. Их присутствие рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий.

Во Франции напомнили, что будущие гарантии безопасности для Украины должны состоять из трех основных элементов:

поддержка Вооруженных сил Украины как первой линии обороны;

развертывание многонациональных сил для Украины (MNFU) в рамках Коалиции желающих;

предоставление надежных юридических и политических гарантий безопасности.

Собеседник издания подчеркнул, что главная цель коалиции — обеспечить прочный мир и не допустить нового нападения со стороны России.

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"Мы всегда говорили, что эта коалиция — коалиция ради мира. А мир будет тем прочнее и долговечнее, чем сильнее и безопаснее будет Украина, имея гарантию, что на неё не нападут снова", — заявил представитель Елисейского дворца.

Какие учения проводятся в Польше

Еще одной темой встречи станут военные учения, призванные проверить готовность западных войск к возможному развертыванию в Украине. Они проходят в Польше с 9 по 22 ноября. По информации администрации президента Франции Эммануэля Макрона, к учениям привлечено около 2800 военнослужащих. Из них 1100 — французские военные. Всего свои силы предоставили 11 стран. Также в учениях задействованы около 30 самолетов и 500 транспортных средств.

В Елисейском дворце пояснили, что эти маневры призваны продемонстрировать готовность многонациональных сил развернуться в Украине в кратчайшие сроки. Именно возможности такого оперативного реагирования станут одним из важных вопросов для обсуждения в Берлине.

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 19 ноября, в Берлине состоятся важные международные переговоры по вопросам поддержки Украины и завершения войны. Киев рассчитывает на новые договоренности в сфере обороны, финансов и энергетики. Также запланированы переговоры с американскими и европейскими партнерами.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики подвели итоги многосторонней встречи в Дублине и обсудили ситуацию на фронте.