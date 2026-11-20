Російський лідер Володимир Путін, глава КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Колишній посол США в Китаї Ніколас Бернс вважає офіційний Пекін зацікавленим у перемозі Росії над Україною. На думку дипломата, китайське керівництво прагне посилення Москви, оскільки розглядає такий результат війни як стратегічну поразку Сполучених Штатів і НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Бернса для The New York Times.

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Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Китай зацікавлений у перемозі Росії

Колишній американський дипломат розповів, що під час роботи в Пекіні не помічав жодних сумнівів серед китайських посадовців щодо підтримки Москви. Він вважає, що попри офіційні заяви про нейтралітет, влада в КНР фактично дотримувалася проросійської позиції.

"Це було досить лицемірно. Насправді я думаю, що за час мого перебування на посаді посла вони ще більше посилили підтримку Росії", — зазначив Бернс.

Експосол наголосив, що зацікавленість Пекіна у зміцненні Росії пов'язана з його геополітичним протистоянням зі США.

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Бернс також звернув увагу на спільне ставлення Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна до розпаду Радянського Союзу.

На думку дипломата, обидва політики шкодують про припинення існування СРСР. Він зазначив, що Путін і Сі пов'язують розпад Радянського Союзу з американськими інтригами та слабкістю тодішнього радянського керівництва.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Трамп, Цзіньпінь та Путін провели тристоронні переговори на саміті АТЕС у Шеньчжені. Зустріч тривала годину й 20 хвилин, причому близько 40 хвилин, за даними Кремля, присвятили війні в Україні. За підсумками переговорів сторони ухвалили спільну декларацію, у якій не згадали Україну.

Також Новини.LIVE писав, що Путін знову зажадав від України погодитися на територіальні поступки для завершення війни. Російський лідер заявив, що Київ має прийняти компроміси, які обговорювалися з США ще до саміту на Алясці у 2025 році.